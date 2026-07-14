Γράφει ιστορία η La Liga: Οι διαιτητές θα κάνουν δηλώσεις μετά τους αγώνες

Από την νέα σεζόν στο Ισπανικό πρωτάθλημα θα συμβαίνει κάτι άκρως καινοτόμο, καθώς μετά από απόφαση της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας μαζί με την Ένωση διαιτητών, μετά τα ματς οι διαιτητές των αγώνων θα μπορούν να κάνουν δηλώσεις.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo» οι διαιτητές θα μιλάνε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας, της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της La Liga. Ο λόγος και η αιτιολογία αυτής της απόφασης είναι οι διαιτητές να εξηγούν οι ίδιοι τις αποφάσεις που πήραν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να αναλύουν τυχόν αμφισβητούμενες φάσεις που συνέβησαν κατά την διάρκεια του αγώνα.

Αυτό θα γίνει σταδιακά φυσικά, ενώ ίσως είναι η αρχή στο να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες. Όπως και να έχει μιλάμε για ένα βήμα που είναι προς όφελος του παιχνιδιού και ενδεχομένως να μειώσει την κουβέντα που γίνεται για αμφισβητούμενες φάσεις καθώς θα γίνεται ξεκάθαρη και γνωστή η οπτική του διαιτητή.