Γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας στον Όλυμπο: Ταυτοποιήθηκε από τους συγγενείς ο Ισπανός ορειβάτης

Mε τον εντοπισμό της σορού, την ανάσυρση και την ταυτοποίηση της που έγινε σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, από συγγενικά του πρόσωπα, γράφτηκε ο τραγικός επίλογος των ερευνών, στον Όλυμπο, για τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη από την Ισπανία.

Οι έρευνες ξεκίνησαν την Τετάρτη, 20 Μαΐου, ενώ την προηγούμενη ο 25χρονος όπως ανέφεραν μάρτυρες είχε ξεκινήσει να φτάσει στον Μύτικα, χωρίς να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό.

Άμεσα και μετά από τη δήλωση του πατέρα του που αδυνατούσε να επικοινωνήσει μάζι του κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας - Διάσωσης της 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., η ομάδα drones της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, Εθελοντές από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) και ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Μετά από πολυήμερες έρευνες, η σορός εντοπίστηκε, χθες το πρωί, σε δύσβατη χιονοσκεπή περιοχή, πλησίον της θέσης «Λούκι». Τη σορό παρέλαβε το ελικόπτερο και τη μετέφερε στο ελικοδρόμιο της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

