Γραμματέας ΝΔ: Σενάριο για Ρουσόπουλο και μία επιλογή εκτός «κάδρου»

Φουντώνει το παρασκήνιο γύρω από την επιλογή του νέου Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο FLASH, το νέο όνομα, που έχει πέσει στο τραπέζι του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυτό του πρώην προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρώην προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Θεόδωρος Ρουσσόπουλος.

Αν και πρόσωπα, που γνωρίζουν εις βάθος το «γαλάζιο» παρασκήνιο, εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη προοπτική δε συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες επαλήθευσης, ωστόσο ο πολιτικός συμβολισμός μίας τέτοιας επιλογής συμβαδίζει απόλυτα με τις πρωθυπουργικές οδηγίες για μετριοπάθεια και έμφαση στην εκπλήρωση των προεκλογικών εξαγγελιών της Νέας Δημοκρατίας.

Σε κάθε περίπτωση και όπως σας ενημέρωσε από προχθές η στήλη στο Μέγαρο Μαξίμου διερευνώνται και υποψήφιοι εκτός της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδος, ενώ «ζωντανό» παραμένει και το σενάριο της παραμονής στη συγκεκριμένη θέση του Στέλιου Κονταδάκη.

Ωστόσο, ο FLASH είναι σε θέση να γνωρίζει πως στα ενδότερα του Μεγάρου Μαξίμου έχει πέσει ακόμη ένα όνομα για τη θέση του Γραμματέα, που δεν είναι βουλευτής.

Από τη…δεξαμενή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ παραμένει στο τραπέζι του όνομα του Γιώργου Στύλιου, ενώ φαίνεται πως έχει υποχωρήσει αρκετά το σενάριο για τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη.

