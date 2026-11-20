Στη σύλληψη ενός 57χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Γραμματικό, καθώς εντοπίστηκε να απορρίπτει παράνομα οικοδομικά απόβλητα σε δημόσια δασική έκταση, προκαλώντας σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το πρωί της Πέμπτης (19/11), αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, έπειτα από διακριτική επιτήρηση, εντόπισαν τον 57χρονο να μεταφέρει με ανατρεπόμενο φορτηγό ποσότητα Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Ο άνδρας φέρεται να άδειαζε το φορτίο σε περιφραγμένο υπαίθριο οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια και δασική έκταση στην περιοχή του Γραμματικού. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ελληνική Αστυνομία

Τι αποκάλυψε η αυτοψία – Σωροί αποβλήτων είχαν καλυφθεί με χώμα

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί κατά την αυτοψία στον χώρο.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι σε παρακείμενη χαράδρα υπήρχαν σωροί από απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ενώ εκτεταμένες ποσότητες οικοδομικών απορριμμάτων είχαν απορριφθεί και στη συνέχεια διαστρωθεί ή καλυφθεί με χώματα σε προγενέστερο χρόνο.

Οι παράνομες αυτές πρακτικές είχαν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, επιβαρύνοντας την περιοχή.

Δικογραφία και σε βάρος του διαχειριστή της εταιρείας

Σε βάρος του 57χρονου, αλλά και του διαχειριστή της εταιρείας στην οποία ανήκει το φορτηγό, σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της παράνομης απόρριψης αποβλήτων θα συνεχιστούν, με στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πρακτικών που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.