Ψυχαγωγία, ενημέρωση και χαλαροί ρυθμοί έρχονται στα μέσα Δεκεμβρίου στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1. Με καθυστέρηση μιας εβδομάδας το ΔΣ της δημόσιας τηλεόρασης ενέκρινε τη νέα εκπομπή που θα παρουσιάζουν η Αφροδίτη Γραμμέλη, η Δέσποινα Καμπούρη και ο Θάνος Παπαχάμος.

Στους διαδρόμους της ΕΡΤ η εκπομπή ήταν σχεδόν σιγουράκι γι’ αυτό και στα στούντιο της Κατεχάκη είχαν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την κατασκευή του σκηνικού. Άλλωστε ο αρχικός προγραμματισμός ήταν η εκπομπή να βγει στον αέρα στα μέσα φθινοπώρου και όχι στις αρχές του χειμώνα.

Το πρόγραμμα θα μεταδίδεται στη ζώνη 16.00-18.00 και στη σκαλέτα του θα περιλαμβάνονται ανάλαφρα, μα και χρηστικά θέματα, συνεντεύξεις, επικαιρότητα και φυσικά η Eurovision που πολύ ποντάρει σε αυτήν και φέτος η ΕΡΤ.

Για ακόμη μια φορά όμως το ζητούμενο, όπως και σε κάθε εκπομπή, είναι εάν οι τρεις παρουσιαστές θα έχουν τη χημεία που χρειάζεται ώστε να περάσει και στους τηλεθεατές…