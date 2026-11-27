Γραμμέλη, Καμπούρη, Παπαχάμος: Εγκρίθηκε η εκπομπή τους από την ΕΡΤ – Ποτέ κάνει πρεμιέρα
Το ΔΣ της δημόσιας τηλεόρασης άναψε το πράσινο φως σε ένα μαγκαζίνο που έρχεται για να ενισχύσει το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.
Ψυχαγωγία, ενημέρωση και χαλαροί ρυθμοί έρχονται στα μέσα Δεκεμβρίου στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1. Με καθυστέρηση μιας εβδομάδας το ΔΣ της δημόσιας τηλεόρασης ενέκρινε τη νέα εκπομπή που θα παρουσιάζουν η Αφροδίτη Γραμμέλη, η Δέσποινα Καμπούρη και ο Θάνος Παπαχάμος.
Στους διαδρόμους της ΕΡΤ η εκπομπή ήταν σχεδόν σιγουράκι γι’ αυτό και στα στούντιο της Κατεχάκη είχαν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την κατασκευή του σκηνικού. Άλλωστε ο αρχικός προγραμματισμός ήταν η εκπομπή να βγει στον αέρα στα μέσα φθινοπώρου και όχι στις αρχές του χειμώνα.
Το πρόγραμμα θα μεταδίδεται στη ζώνη 16.00-18.00 και στη σκαλέτα του θα περιλαμβάνονται ανάλαφρα, μα και χρηστικά θέματα, συνεντεύξεις, επικαιρότητα και φυσικά η Eurovision που πολύ ποντάρει σε αυτήν και φέτος η ΕΡΤ.
Για ακόμη μια φορά όμως το ζητούμενο, όπως και σε κάθε εκπομπή, είναι εάν οι τρεις παρουσιαστές θα έχουν τη χημεία που χρειάζεται ώστε να περάσει και στους τηλεθεατές…