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Grand Pr1x Show: Η νέα live εκπομπή του Athletiko για τη Formula 1 κάνει πρεμιέρα την Κυριακή

Η εκπομπή επιχειρεί να φέρει το κοινό πιο κοντά στη δράση του Grand Prix, μέσα από ανάλυση, ρεπορτάζ και ζωντανή κάλυψη των εξελίξεων.

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Tο νέο τηλεοπτικό project του Athletiko για τη Formula 1 κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (5/7) στις 16:45, με στόχο να μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο όλη τη δράση, το παρασκήνιο και την ανάλυση από τον κόσμο της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το «Grand Pr1x Show» έρχεται ως ζωντανή εκπομπή που θα συνοδεύει κάθε αγωνιστικό τριήμερο της F1, προσφέροντας στους φίλους του αθλήματος συνεχή ενημέρωση, σχόλια και εικόνα από τις πίστες.

Η εκπομπή επιχειρεί να φέρει το κοινό πιο κοντά στη δράση του Grand Prix, μέσα από ανάλυση, ρεπορτάζ και ζωντανή κάλυψη των εξελίξεων.

Στο στούντιο θα βρίσκονται Ραφαήλ Μπούτρος, Βασιλική Μερκούρη και Βερόνικα Χατζησταυρίδη, όπου θα αναλύσουν στρατηγικές, θα συζητήσουν και θα σχολιάσουν τα όσα γίνονται στο οδόστρωμα. Ωστόσο θα υπάρχει και εικόνα από την πίστα, καθώς στο Σίλβερστοουν βρίσκεται ο Δημήτρης Αγραβάνης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τον παλμό από τις κερκίδες.

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Σπορ Auto & Moto Formula 1 Αυτοκίνητα

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