Το Grand Theft Auto είναι κάτι φαινομενικά πολύ απλό. Μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο, οδηγείς μέσα στην πόλη, ακούς μουσική στο ραδιόφωνο. Το αυτοκίνητο είναι κλεμμένο, η αστυνομία σε εντοπίζει και εκεί ξεκινάει η καταδίωξη. Η ελευθερία, ακόμα και σε αυτή την αμφιλεγόμενη μορφή της, βρίσκεται στην καρδιά του Grand Theft Auto, του franchise που κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια της βιομηχανίας των videogames και να γίνει πολιτιστικό φαινόμενο. Το GTA έχει προκαλέσει αντιδράσεις, έχει συζητηθεί σε πάνελ ειδικών και μη, πρόσφατα έγινε μέρος και της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας… Έχει γίνει αντικείμενο ενός μεγάλου αριθμού επιστημονικών ερευνών. Πώς όμως ξεκίνησαν όλα και τι είναι αυτό που κάνει εκατομμύρια ανθρώπους να επιστρέφουν ξανά και ξανά στη Vice City;

Από ένα μικρό στούντιο στη Σκωτία σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο

Θα περίμενε κανείς το GTA να έχει ξεκινήσει από το Χόλιγουντ, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πρώτες εκδόσεις δημιουργήθηκαν από μια μικρή ομάδα στο ταπεινό Dundee της Σκωτίας. Η DMA Design, μια μικρή ομάδα που είχε ήδη γνωρίσει επιτυχία με ένα άλλο παιχνίδι, το Lemmings, πειραματιζόταν με μια διαφορετική προσέγγιση. Γύρω στο 1994, ο προγραμματιστής Mike Dailly ανέπτυξε ένα story με την ονομασία Race ‘n’ Chase. Η αρχική ιδέα ήταν απλή: μπορούσες να παίξεις είτε ως αστυνομικός είτε ως εγκληματίας και να κινηθείς μέσα σε μια πόλη. Αυτό! Ο Dave Jones, ένας από τους δημιουργούς, είχε ενθουσιαστεί με την προοπτική να δώσει στους gamers τα εργαλεία –κυρίως αυτοκίνητα και όπλα– και να τους αφήσει να τα χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Πολλά από τα χαρακτηριστικά που αργότερα θα γίνονταν σήμα κατατεθέν του franchise προέκυψαν σχεδόν αυθόρμητα. Κάποιος σκέφτηκε ότι θα είχε πλάκα να μπορείς να παρασύρεις πεζούς –μια σάτιρα των σκηνών καταδίωξης στο αμερικανικό σινεμά– και η ιδέα προστέθηκε στο παιχνίδι. Σύμφωνα με τις εξιστορήσεις των δημιουργών που εργάστηκαν στο πρώτο παιχνίδι, μια καθοριστική απόφαση ήταν να μπορούν οι παίκτες να παίρνουν αποστολές επισκεπτόμενοι τηλεφωνικούς θαλάμους. Έτσι, δεν χρειαζόταν να ακολουθούν μια αυστηρά προκαθορισμένη διαδρομή. Μπορούσαν να περιπλανηθούν για ώρες και να επιλέξουν πότε θα ασχοληθούν με την επόμενη αποστολή. Μπορεί να πεις ότι τα πρώτα χρόνια η DMA Design δοκίμαζε ιδέες που δεν υπήρχαν σε κανένα videogame της εποχής και ό,τι εξυπηρετούσε το story καλύτερα έμενε στο παιχνίδι.

Το πρώτο Grand Theft Auto κυκλοφόρησε το 1997. Η επιτυχία του ήταν αρχικά περιορισμένη, αλλά η ιδέα ήταν αυτό που λένε «βραδυφλεγής». Όσο περνούσαν οι εβδομάδες τόσο περισσότερο εθίζονταν οι gamers. Την ίδια περίοδο, η BMG Interactive, που είχε αναλάβει την έκδοση του παιχνιδιού, αποφάσισε να αποχωρήσει από τον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών και πούλησε το τμήμα της στην Take-Two Interactive. Μέσα από αυτή την εξέλιξη γεννήθηκε η Rockstar Games, με τον Sam Houser να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη νέα εκδοτική δραστηριότητα. Η μεγάλη αλλαγή, όμως, θα ερχόταν λίγα χρόνια αργότερα.

GTA III: Η στιγμή που άλλαξαν όλα

Το 2001 κυκλοφόρησε το Grand Theft Auto III και το franchise πέρασε σε μια εντελώς νέα εποχή. Η μετάβαση από την κάτοψη (σαν να βλέπεις την πόλη από ψηλά) και τα δισδιάστατα γραφικά σε έναν τρισδιάστατο κόσμο, τον οποίο μπορούσες να εξερευνήσεις άλλαξε ριζικά αυτό που λέγεται εμπειρία. Η Liberty City ήταν μια τεράστια, φανταστική πόλη εμπνευσμένη από τη Νέα Υόρκη. Είχε πολυσύχναστους δρόμους, πεζούς, διαφημιστικές πινακίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς και μουσική που μπορούσες να ακούς καθώς οδηγούσες προς την επόμενη αποστολή σου.

Η μετάβαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Σε συνέντευξή του στο GameSpot, ο Dan Houser, αδερφός του Sam και συνιδρυτής της Rockstar, θυμάται ότι κατά την ανάπτυξη του παιχνιδιού υπήρχαν τεράστιες τεχνικές δυσκολίες. Χαρακτηριστικά δέκα μήνες πριν από την κυκλοφορία, η ομάδα είχε ήδη δημιουργήσει την πόλη, τα αυτοκίνητα και τα όπλα, αλλά αντιμετώπιζε τεράστια τεχνικά προβλήματα. Ακόμη και οι πρώτες παρουσιάσεις του παιχνιδιού δεν έδειχναν να εντυπωσιάζουν τους gamers. Η Rockstar είχε, όμως, μια σαφή ιδέα για το τι ήθελε να πετύχει. Ο Houser εξηγεί ότι ένα από τα προβλήματα του προηγούμενου παιχνιδιού ήταν πως η ελευθερία κινήσεων είχε οδηγήσει σε μια εμπειρία χωρίς αρκετά συνεκτική ιστορία.

Με το GTA III, η ομάδα προσπάθησε να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και την αφήγηση. Κάθε αποστολή λειτουργούσε σαν μια μικρή ιστορία, ενώ όλες μαζί θα συνέθεταν μια μεγαλύτερη περιπέτεια. Ο παίκτης θα μπορούσε να ακολουθεί την κεντρική πλοκή, να προχωρά με τον δικό του ρυθμό και να λειτουργεί κατά βούληση. Λύνοντας τα τεχνικά προβλήματα και βρίσκοντας την ιδανική γραμμή, το GTA III έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του 2001 και ανέδειξε ένα μοντέλο που θα επηρέαζε ολόκληρη τη βιομηχανία. Τα Vice City, San Andreas και αργότερα τα GTA IV και GTA V θα εξέλισσαν αυτή τη συνταγή, αξιοποιώντας την επανάσταση στα γραφικά και τις επιδόσεις των υπολογιστών.

Το Grand Theft Auto: San Andreas είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο κόσμος του περιλαμβάνει πόλεις, προάστια και μεγάλες αγροτικές εκτάσεις, καταστήματα, εστιατόρια, αυτοκίνητα, τρένα και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Έχεις τη δυνατότητα να δουλέψεις ως οδηγός ταξί, να αγοράσεις φαγητό και ρούχα, να γυμναστείς, να συμμετάσχεις σε αγώνες, να βγεις ραντεβού ή απλώς να περπατήσεις στην πόλη και να παρατηρήσεις τι συμβαίνει γύρω σου. Ο ερευνητής Alistair Brown, στη μελέτη του Fredric Jameson and the Gangster: Grand Theft Auto: San Andreas as a Cognitive Map, περιγράφει αυτή την εμπειρία ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών ανοιχτού κόσμου. Ο παίκτης καλείται να δημιουργήσει τη δική του διαδρομή μέσα στο παιχνίδι. Οι δραστηριότητες δεν χρειάζεται να συνδέονται μεταξύ τους ούτε να οδηγούν απαραίτητα σε κάποιον συγκεκριμένο στόχο. Ο Brown συνδέει αυτή την εμπειρία με την έννοια της εξερεύνησης. Παρατηρείς τους δρόμους, τους κατοίκους, τις συνήθειές τους και τις διαφορετικές περιοχές. Μπορεί να ξεκινήσεις για μια αποστολή και να καταλήξεις να ανακαλύπτεις μια γειτονιά που δεν είχες επισκεφθεί ποτέ. Η περιπλάνηση αποκτά τη δική της αξία.

Αυτή η προσέγγιση συνδέεται άμεσα με όσα περιέγραφε ο Dan Houser για τον σχεδιασμό του GTA III. Η Rockstar ήθελε να συνδυάσει την ελευθερία επιλογών με μια ιστορία που θα κρατούσε το ενδιαφέρον των gamers. Οι αποστολές λειτουργούσαν σαν μικρά επεισόδια μιας μεγαλύτερης περιπέτειας, ενώ ο ανοιχτός κόσμος σού έδινε τη δυνατότητα να απομακρυνθείς από την πλοκή όποτε το ήθελες. Η διαφορά είναι καθοριστική. Σε ένα παιχνίδι με αυστηρά καθορισμένη διαδρομή, ξέρεις συνήθως τι πρέπει να κάνεις και πού πρέπει να πας. Στο GTA, ακόμη και μια απλή βόλτα με το αυτοκίνητο μπορεί να εξελιχθεί σε περιπέτεια. Δεν χρειάζεσαι πάντα έναν στόχο για να περάσεις καλά. Μερικές φορές αρκεί να υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος διαθέσιμος για εξερεύνηση.

Μια πόλη που σατιρίζει τον κόσμο στον οποίο ζούμε

Ένα ακόμη στοιχείο που έκανε το GTA να ξεχωρίσει είναι το χιούμορ του. Η Rockstar δημιούργησε φανταστικές εκδοχές αμερικανικών πόλεων, αλλά στην πραγματικότητα έφτιαξε έναν καθρέφτη της αμερικανικής κοινωνίας, με τις υπερβολές, τις αντιφάσεις και τις εμμονές της. Και το έκανε με αρκετή δόση κυνισμού. Στα GTA IV και GTA V, η σάτιρα ήταν ιδιαίτερα έντονη. Η εταιρεία διακωμωδεί την κουλτούρα των διασημοτήτων, τις τηλεοπτικές εκπομπές αναζήτησης ταλέντων, τον κομματικό φανατισμό, την υπερκατανάλωση και την εμμονή με το χρήμα. Οι χαρακτήρες, οι διαφημίσεις, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και οι τηλεοπτικές εκπομπές του παιχνιδιού αποτελούν κομμάτια μιας κοινωνίας που μοιάζει υπερβολική, αλλά ταυτόχρονα αρκετά οικεία.

Ποιος θα το έλεγε ότι η απόσταση από το να πάρεις «σβάρνα» τους πεζούς μέχρι το κοινωνικό σχόλιο θα ήταν τόσο μικρή. Στο GTA V, για παράδειγμα, μπορείς να παρακολουθήσεις το Fame or Shame, μια παρωδία των talent shows, όπου η αναζήτηση της δημοσιότητας γίνεται αυτοσκοπός. Υπάρχει επίσης το Weazel News, ένα φανταστικό ειδησεογραφικό δίκτυο που αντιμετωπίζει τις ειδήσεις μέσα από το πρίσμα των προκαταλήψεων και της πολιτικής πόλωσης. Ακόμη και το χρηματιστήριο του παιχνιδιού, με την ονομασία BAWSAQ, αποτελεί ένα ειρωνικό σχόλιο για τον κόσμο των επιχειρήσεων και του χρήματος.

Ο John Wills, στη μελέτη του Ain’t the American Dream Grand: Satirical Play in Rockstar’s Grand Theft Auto V, που δημοσιεύτηκε στο European Journal of American Studies το 2021, εξετάζει ακριβώς αυτή τη διάσταση. Όπως εξηγεί, το GTA V παρουσιάζει μια εκδοχή του αμερικανικού ονείρου δεν «πήγε» καλά. Η επιδίωξη της επιτυχίας, του πλούτου και της κοινωνικής καταξίωσης μετατρέπεται σε μια ατελείωτη κούρσα κατανάλωσης, επίδειξης και παραλογισμού. Το ενδιαφέρον είναι ότι συμμετέχεις και εσύ σε αυτή τη σάτιρα. Ο Wills επισημαίνει ότι ο παίκτης δεν παρακολουθεί απλώς τα σαρκαστικά σχόλια. Με τις επιλογές του μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του κωμικές ή παράλογες καταστάσεις.

Και υπάρχει μια ωραία αντίφαση εδώ: ενώ το παιχνίδι κοροϊδεύει την εμμονή με τα χρήματα, τα ακριβά αυτοκίνητα και την πολυτελή ζωή, πολλοί παίκτες περνούν ώρες προσπαθώντας να αποκτήσουν ακριβώς αυτά τα πράγματα.

Η πρόκληση που έγινε μέρος της ταυτότητάς του

Από την πρώτη στιγμή, το GTA είχε και μια άλλη πλευρά που δύσκολα μπορούσε να αγνοηθεί: τη βία και την παραβατικότητα. Κλέβεις αυτοκίνητα, σε κυνηγάει η αστυνομία, συμμετέχεις σε ληστείες και προκαλείς χάος στους δρόμους. Οι δημιουργοί έδωσαν στους παίκτες τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα που στην πραγματική ζωή θα είχαν σοβαρές συνέπειες. Αυτή η κακώς εννούμενη ελευθερία έφερε το franchise επανειλημμένα στο στόχαστρο πολιτικών, οργανώσεων και μέσων ενημέρωσης. Το πρώτο παιχνίδι προκάλεσε αντιδράσεις στη Βρετανία, ενώ η συζήτηση για το περιεχόμενό του έφτασε ακόμη και στη Βουλή των Λόρδων. Αργότερα, η σειρά αντιμετώπισε απαγορεύσεις, λογοκρισία και προσπάθειες να περιοριστεί η κυκλοφορία της. Χαρακτηριστική ήταν η εκστρατεία του Αμερικανού δικηγόρου Jack Thompson, ο οποίος επιχείρησε επανειλημμένα να συνδέσει τα παιχνίδια με την πραγματική βία.

Η πρόκληση, βέβαια, δεν εξηγεί από μόνη της την επιτυχία του. Ένα παιχνίδι μπορεί να προκαλέσει θόρυβο και να γίνει αντικείμενο συζήτησης, αλλά χρειάζεται κάτι περισσότερο για να κρατήσει το κοινό του για χρόνια. Στην περίπτωση του GTA, αυτό το κάτι ήταν η δυνατότητα να επιστρέφεις σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να σου προσφέρει νέες εμπειρίες.

GTA Online: Πώς ένα παιχνίδι του 2013 παραμένει ζωντανό

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που εξηγεί καλύτερα τη μακροχρόνια επιτυχία του GTA V, αυτό είναι το GTA Online. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2013, περίπου έναν μήνα μετά το βασικό GTA V, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία. Αυτή τη φορά δεν ακολουθείς την ιστορία ενός προκαθορισμένου πρωταγωνιστή. Δημιουργείς τον δικό σου χαρακτήρα και προσπαθείς να χτίσεις – τι άλλο;– μια εγκληματική αυτοκρατορία στην πόλη του San Andreas. Μπορείς να αγοράσεις επιχειρήσεις, να ληστέψεις τράπεζες, να οδηγήσεις πανάκριβα αυτοκίνητα και να συνεργαστείς με άλλους παίκτες σε οργανωμένες ληστείες. Η Rockstar συνέχισε να προσθέτει νέο περιεχόμενο, αποστολές και δραστηριότητες, δίνοντας διαρκώς αφορμές για επιστροφή στον κόσμο του παιχνιδιού.

Κάποια στιγμή, όμως, οι ίδιοι οι παίκτες άρχισαν να δημιουργούν κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχε αρχικά σχεδιάσει η εταιρεία. Το GTA Roleplay, δηλαδή το παιχνίδι ρόλων, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μορφές διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Η ιδέα είναι απλή: μπαίνεις σε έναν ειδικά διαμορφωμένο server, δημιουργείς έναν χαρακτήρα και προσπαθείς να ζήσεις μια εικονική ζωή. Μπορείς να γίνεις αστυνομικός, οδηγός φορτηγού, επιχειρηματίας, διαρρήκτης ή οτιδήποτε άλλο επιτρέπει ο συγκεκριμένος κόσμος.

Το παιχνίδι ρόλων απέκτησε ιδιαίτερη δημοτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι άνθρωποι αναζητούσαν νέους τρόπους επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Όπως εξηγεί σχετικό αφιέρωμα του Rolling Stone, το GTA RP προσέφερε σε πολλούς έναν χώρο κοινωνικοποίησης, όπου μπορούσαν να δοκιμάσουν διαφορετικούς ρόλους και να γνωρίσουν ανθρώπους που πιθανότατα δεν θα συναντούσαν στην καθημερινότητά τους.

Η ιδέα θυμίζει λίγο το Second Life. Μπορεί να είσαι εσωστρεφής στην πραγματικότητα, αλλά μέσα στο παιχνίδι να αναλάβεις έναν εξωστρεφή χαρακτήρα, να κάνεις παρέες και να συμμετέχεις σε καθημερινές δραστηριότητες. Άλλοι δημιουργούν ολόκληρες ιστορίες με συνέχεια, ανατροπές και χαρακτήρες που εξελίσσονται. Μερικοί από τους δημοφιλέστερους δημιουργούς διαδικτυακού περιεχομένου μετατρέπουν αυτές τις περιπέτειες σε σειρές που παρακολουθούν χιλιάδες θεατές στο Twitch και στο YouTube.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ampere Analysis που παραθέτει το Rolling Stone, τον Νοέμβριο του 2024 το GTA V συγκέντρωνε περίπου 20 εκατομμύρια παίκτες τον μήνα, αν συνυπολογιστούν η κανονική έκδοση και το διαδικτυακό παιχνίδι. Έντεκα και πλέον χρόνια μετά την κυκλοφορία του, εξακολουθούσε να διαθέτει ένα τεράστιο κοινό.

Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στον κόσμο που δημιούργησε

Η ιστορία του Grand Theft Auto είναι η ιστορία μιας ιδέας που εξελίχθηκε σε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που οραματίστηκαν οι δημιουργοί του. Η Rockstar κατάφερε να δημιουργήσει κάτι που δύσκολα αντιγράφεται: έναν κόσμο που σου δίνει διαρκώς λόγους να επιστρέφεις. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του GTA. Δεν χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα καλός παίκτης, να γνωρίζεις όλους τους κανόνες ή να κυνηγάς διαρκώς την επόμενη μεγάλη νίκη. Αρκεί να μπεις στον κόσμο του και να αποφασίσεις τι έχεις όρεξη να κάνεις. Μπορεί να περάσεις ώρες ολοκληρώνοντας αποστολές ή να καταλήξεις να χαζεύεις το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Los Santos. Η Rockstar σου δίνει μια πόλη, με τους δρόμους, τους ανθρώπους και τις ιστορίες της, και αφήνει σε εσένα το υπόλοιπο. Και όταν ένας κόσμος καταφέρνει να σε κάνει να επιστρέφεις ακόμη και όταν δεν έχεις τίποτα συγκεκριμένο να κάνεις, τότε έχει πετύχει κάτι πραγματικά ξεχωριστό.