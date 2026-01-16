Γρατσία για κόμμα Καρυστιανού: Δεν υπάρχουν αριστερά ή δεξιά καπέλα - Τον Φεβρουάριο το πρόγραμμα

Για τον πολιτικό φορέα που βρίσκεται υπό συγκρότηση από τη Μαρία Καρυστιανού μίλησε το πρωί της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου η στενή συνεργάτιδά της και δικηγόρος, Μαρία Γρατσία, σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1. Υπογράμμισε ότι το νέο εγχείρημα δεν εντάσσεται σε παραδοσιακά ιδεολογικά σχήματα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχουν αριστερά ή δεξιά καπέλα ως βαρίδια». Διευκρίνισε μάλιστα πως ο όρος «βαρίδια» αναφέρεται στους ιδεολογικούς περιορισμούς που, κατά την ίδια, συχνά εμποδίζουν τη λήψη ουσιαστικών πολιτικών αποφάσεων.



Η κ. Γρατσία εξήγησε ότι αυτή την περίοδο διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θέσεων, το οποίο θα καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η δικαιοσύνη, η υγεία και η παιδεία. Κεντρικός άξονας του κόμματος, όπως τόνισε, είναι «η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινού καλού». Παράλληλα, επεσήμανε ότι το μήνυμα του νέου φορέα απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας, λέγοντας πως «δεν πρέπει να υποτιμάται η νοημοσύνη των πολιτών». Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ανέφερε ότι το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί «εντός του επόμενου μήνα», αποκαλύπτοντας ότι οι ομάδες εργασίας έχουν συγκροτηθεί εδώ και καιρό και πως «τα πρόσωπα υπάρχουν».

Ερωτηθείσα για το αν στο κόμμα θα συμμετάσχουν πολιτικά στελέχη με προηγούμενη κοινοβουλευτική παρουσία, ήταν κατηγορηματική: «Όπως έχει δηλώσει απερίφραστα η κ. Καρυστιανού, πρόσωπα που είχαν ενεργό ανάμειξη στην πολιτική ζωή δεν έχουν θέση». Πρόσθεσε ότι βασική επιδίωξη της ιδρύτριας είναι «να είναι μαζί της όλοι οι συγγενείς των θυμάτων».

Όσον αφορά τη δική της παλαιότερη υποψηφιότητα με το κόμμα «Νίκη», η Μαρία Γρατσία ξεκαθάρισε ότι δεν συνδέεται με τη σημερινή πολιτική πρωτοβουλία, διευκρινίζοντας πως είχε ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο μόλις «20 ημέρες πριν τις εκλογές».