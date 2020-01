Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος: Οδηγίες επιβίωσης

Ο Παράτυπος παίρνει σοβαρά υπόψη του το χάσταγκ World War 3 και προετοιμάζεται καταλλήλως.

«Είναι το τέλος του κόσμου όπως τον ξέρουμε κι εγώ νιώθω μια χαρά», τραγουδούσαν στο τέλος της συναυλίας τους οι R.E.M, όταν ειχαν πρωτοεπισκεφτεί στην χώρα μας, τον Ιούλιο 1999, ενώ έξω από τον συναυλιακό χώρο στον Άγιο Κοσμά που γινόταν το live, ομαδες αντιεξουσιαστών συγκρούονταν με τα ματ στην μέση της παραλιακής λεωφόρου. Που το θυμήθηκες Παρά-τυπε θα μου πείτε 21 χρόνια μετά; Και θα χετε και τα δίκια σας.

Η ανάμνηση αυτού του εξαιρετικού live, με αυτό το επεισοδιακό κλείσιμο μου ήρθε αυθόρμητα το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής, όταν μπήκα στο twitter και είδα να «τρεντάρει» το χάσταγκ World War 3. Πριν καλά καλά καταλάβω γιατί και πως είμαστε στα πρόθυρα ενός πυρηνικού ολέθρου, έριξα μια βιαστική μάτια στην κουζίνα να δω αν έχει περισσέψει κάνα πακέτο μακαρόνια, καμιά κονσέρβα ή έστω κάποια μπύρα για τις δύσκολες ώρες που έρχονται. Με θλίψη μου συνειδητοποίησα ότι εκτός από μια τελευταία μπύρα που υπήρχε στο ψυγείο, δεν διέθετα τις απαιτούμενες προμήθειες για να επιβιώσω, έστω και για λίγο από τον επικείμενο Αρμαγεδδών που προμήνυαν τα social media.

Έπρεπε άμεσα να τρέξω στο πλησιέστερο σουπερμάρκετ για προμήθειες, αλλά πριν το κάνω είπα να διαβάσω λίγο την έκτακτη ειδησεογραφία. Να ξέρω τουλάχιστον, ποια είναι η αφορμή της επικείμενης αποκάλυψης.

Ο Τραμπ το πήρε πάνω του και σκότωσε με drone στη Βαγδάτη τον δεύτερο πιο ισχυρό άνδρα στο Ιράν, τον υποστράτηγο Κασέμ Σολεϊμάνι, κι ο ηγέτης του Ιράν ανακοίνωσε ότι θα εκδικηθούν για τον θάνατό του. Άνοιξα youtube και έβαλα το «This is the end» των Doors, το κομμάτι που έπαιζε στην εισαγωγή του «Αποκάλυψη Τώρα», εκεί που τη φωνή του Jim Morisson συνόδευαν οπτικά εκρήξεις ναπάλμ και φλεγόμενα δέντρα. H υψίστης αξία του Φράνσις Φορντ Κόπολα, έδειχνε την παράνοια και τη φρίκη του πολέμου του Βιετνάμ, μια φρίκη που αν εξαιρέσεις τις περιοχές που εκτυλίσσεται, επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά χωρίς σταματημό τα τελευταία χρόνια. Με την Αμερική να κρατάει ακόμα τον πρώτο ρόλο και τους δευτεραγωνιστές να αλλάζουν κάθε φορά ανάλογα με τα γεωπολιτικά συμφέροντα της.

Έφτιαξα ένα φραπέ, διότι το να κρατάμε κάποια ρουτίνα στους χαλεπούς αυτούς καιρούς, μας κρατάει πιο κοντά στην ανθρωπινή μας φύση, μακριά από την ζωώδη κατάσταση της επιβίωσης που επιφέρουν στον «χόμο σάπιενς» ο πόλεμος και οι καταστροφές. Αναλογιζόμενος τον χαμό που είχε γίνει στα σουπερμάρκετ το 1986, όταν μαθεύτηκε -καθυστερημένα- τι είχε συμβεί στο Τσέρνομπιλ, τότε που σε χρόνο dt ειχαν αδειάσει όλα τα ράφια από κονσέρβες και ξηρά τροφή, σκέφτηκα ότι είναι πλέον πολύ αργά για προμήθειες, Την είχα πατήσει...

Τι θα κάνω τώρα που τελειώνει ο κόσμος; Ποιες είναι οι προοπτικές που μου ανοίγονται τώρα που τέλος πάντων, το τέλος των πάντων πλησιάζει; Σύμφωνα με τον σπουδαίο Ιταλό συγγραφέα και ποιητή του 14ου αιώνα Βοκκάκιο, όταν έπεσε πανώλη στην Φλωρεντία, οι κάτοικοι πίστευαν ότι είχε έρθει το τέλος της ανθρωπότητας. Με τα δίκια τους βέβαια καθώς η «μαύρη πανώλη» υπολογίζεται ότι είχε εξοντώσει γύρω στα 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι κάτοικοι λοιπόν σίγουρα θα τραγούδησαν κάποια μεσαιωνική εκδοχή του «η ζωή εδώ τελειώνει σβήνει το καντήλι μας» και με τη μενταλιτέ του «όσα φάμε όσα πιούμε κ.λπ.», το έριξαν στην ξέφρενη ζωή, γυρνώντας στα μπαρς της εποχής, μπεκροπίνοντας και κάνοντας όργια ακόμα στα τιγκαρισμένα νεκροταφεία της πόλης.





Στη Γερμανία πάλι, κατά την ίδια περίοδο, η αντιμετώπιση της επερχόμενης κρίσης του θεού αντιμετωπίστηκε με άλλες μεθόδους. Οι Τέκτονες περιμένοντας να βρεθούν αντιμέτωποι με την ετυμηγορία του Αγίου Πέτρου, αυτομαστιγώνονταν και ζητούσαν συγχώρεση από τον θεό-τιμωρό μπας και καβατζάρουν στις καθυστερήσεις, μια θέση στον παράδεισο. Η αντιμετώπιση των γειτόνων Ιταλών νομίζω είναι πιο κοντά στη μεσογειακή μου ιδιοσυγκρασία σκέφτηκα, και ετοιμάστηκα να βγω για πρωινά τσίπουρα. Φόρεσα ό,τι βρήκα μπροστά μου και εκεί που ήμουν έτοιμος να ακολουθήσω τον δρόμο της ακολασίας πριν τον πύρινο δρόμο για την κόλαση, μου ήρθαν στο νου διάφορες ιστορίες για ψευτοπροφήτες και τους οπαδούς τους που πρέσβευαν, από την εμφάνιση του Χριστού και μετά, ότι κάθε τρεις και λίγο θα ερχόταν το τέλος του κόσμου. Με αποτέλεσμα πολλές φόρες άνθρωποι ομολογούσαν τα εγκλήματα και τις αμαρτίες τους για να εξιλεωθούν και η επόμενη μέρα τους έβρισκε ζωντανούς, ρεζίληδες ή καταδικασμένους.

Μήπως τελικά με συνεπήρε η εσχατολογία των social media και εκτίμησα λάθος την κατάσταση; Μήπως το «ρολόι της κρίσης» που έφτιαξαν οι πυρηνικοί επιστήμονες το 1947 για να τονίσουν ότι ο κόσμος μας είναι «2 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα», δηλαδή το τέλος της ανθρωπότητας, έχει ακόμα λίγο χρόνο να μας δώσει μπας και «γυρίσουμε» το παιχνίδι πριν να είναι αργά; Άνοιξα το ψυγείο και έπιασα την έσχατη μπύρα μου. Μπορεί το 2000 να μην ήρθε το τέλος που ευαγγελίζονταν οι τεχνοφοβικοί του καιρού μας με τον περίφημο «Ιό της χιλιετίας» που τραγουδούσαν οι R.E.M, μπορεί αύριο να μη ξεκινήσει ο Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Όμως τα σημάδια της κλιματικής αλλαγής, όπως το λιώσιμο των πάγων και οι τεράστιες πυρκαγιές που αυξάνονται κάθε χρόνο και η σταδιακή και αυξανόμενη εξαφάνιση πολλών ειδών του πλανήτη, δείχνουν ότι η ανθρωπότητα έχει βαλθεί να αυτοεκπληρώσει τις μεσσιανικές προφητείες που προμηνύουν την καταστροφή της.

Όπως έγραψε και ο Τ. Έλιοτ «αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος, όχι μ' ένα πάταγο αλλά μ' ένα λυγμό», τον λυγμό του τελευταίου που θα «κλείσει την πόρτα». Ήπια μια γουλιά, τώρα ακουγόταν στα ηχεία ο Τζιμ Μόρισον να προειδοποιεί «Το μέλλον είναι απρόσμενο... αλλά το τέλος είναι πάντα κοντά».

Παράτυπος