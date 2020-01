Μετρό αμβλώσεις: Παρέμβαση της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ κατά της σκοταδιστικής διαφήμισης [pics]

Μετρό αμβλώσεις: Κινητοποίηση μελών της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στο σταθμό του Μετρό στο Μεταξουργείο, κατά της επίμαχης διαφημιστικής καμπάνιας που ξεσήκωσε σάλο.

Μετρό αμβλώσεις: Δυναμική παρέμβαση από τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ στο Μετρό του Μεταξουργείου, με αφορμή τη διαφήμιση στο σταθμό για τα «αγέννητα παιδιά» και την αφίσα «αφήστε με να ζήσω» που τοποθετείται ανοιχτά κατά των αμβλώσεων και μας γυρίζει σε άλλες εποχές, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. «Τα σώματά μας, μας ανήκουν!», ήταν το κεντρικό σύνθημα αφίσας, με την οποία μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, κάλυψαν την επίμαχη διαφήμιση. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στην σελίδα της οργάνωσης στο facebook, «τα σώματά μας, μας ανήκουν! Την ώρα που οι γυναικοκτονίες γίνονται καθημερινότητα, οι καταγγελίες για βασανισμούς από την αστυνομία έχουν πληθύνει, επιλέγουν να χτυπήσουν το δικαίωμα στην άμβλωση».

«Εκκλησία, κυβέρνηση και ΚΙΝΑΛ έγιναν ένα ενάντια στα δικαιώματα μας. Κάτω τα χέρια σας από τα σώματα μας. Κάτω τα χέρια σας από την νεολαία!», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση που συνοδεύεται από φωτογραφίες από την παρέμβαση μελών της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στο Μετρό Μεταξουργείου.

Διαβάστε: Μετρό αμβλώσεις: Σάλος με την εταιρεία και τη διαφήμιση για τις εκτρώσεις [pics]

Να σημειωθεί ότι φωτογραφίες με τις επίμαχες αφίσες, ενός προπαγανδιστικού site που έχει σαν κεντρικό μήνυμα «Αφήστε με να ζήσω», αναδημοσιεύονται από πολλούς χρήστες του Facebook και οι αντιδράσεις είναι έντονες. Στις αφίσες διαβάζει κανείς: «Ήξερες ότι από την 18η ημέρα κτυπά η καρδιά του; Από την 42η μέρα ανιχνεύονται εγκεφαλικά κύματα; Από την 8η εβδομάδα όλα τα όργανά του έχουν δημιουργηθεί; Από την 10η εβδομάδα νοιώθει πόνο. Διάλεξε τη ζωή». Οι αφίσες έχουν αναρτηθεί σε αρκετούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων και στον κεντρικό, στο Σύνταγμα. Σημειώνεται πως η εκμετάλλευση του χώρου δεν είναι της Αττικό μετρό αλλά της ΣΤΑΣΥ, η οποία απαντά ότι πρόκειται για πληρωμένη διαφήμιση και όχι ως παραχώρηση για "κοινωνικό μήνυμα", όπως κάποιοι θεώρησαν στην αρχή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η καμπάνια είναι πληρωμένη από τον Κοινωφελή Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων».

Πάντως, το θέμα είναι ότι το μετρό είναι δημόσιος χώρος και εύλογα προκύπτει το ερώτημα αν ο οποιοσδήποτε μπορεί να αγοράζει χώρο για διαφημίσεις, αν μπορεί ας πούμε κάποιος ομοφοβικός να στραφεί κατά των ομοφυλοφίλων και να διαφημίσει τα ομοφοβικά του αισθήματα κ.λ.π. Ο flash.gr επικοινώνησε με την Ένωση, οι οποίοι μας επιβεβαίωσαν ότι ένα από τα σωματεία τους χρηματοδότησε την καμπάνια. Ωστόσο, όπως ανέφεραν, επειδή δεν υπάρχει Δ.Σ ή πρόεδρος, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικό αίτημα για περαιτέρω διευκρινήσεις από την πλευρά τους. Αξίζει να αναφέρουμε ορισμένα από τα άρθρα του ιστότοπου «Αφήστε με να ζήσω» που έχουν τίτλο: «Η άμβλωση ήταν η κύρια αιτία θανάτου μέσα στο 2019», όπου εξισώνει τον αριθμό των ετήσιων αμβλώσεων με αριθμό νεκρών και «Το μωρό την 12η εβδομάδα της κύησης - What you realy need to know». Υπενθυμίζεται πως στην καμπάνια χρησιμοποιείται ακριβώς το ίδιο μήνυμα που είχε τυπωθεί και στο εξώφυλλο της εφημερίδας SportTime στις 29 Δεκεμβρίου.