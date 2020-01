Κρήτη Τουρκία: Νέα πρόκληση - Navtex νότια του νησιού από την Άγκυρα

Κρήτη Τουρκία: H περιοχή που δεσμεύουν οι Τούρκοι είναι αυτή που μήνες πριν παρουσίαζε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Κρήτη Τουρκία: Χωρίς τέλος οι τουρκικές προκλήσεις, με την Άγκυρα να μεταφέρει την ένταση στο νέο «πεδίο προκλήσεων» της, νότια της Κρήτης. Όπως γράφει το militaire.gr η περιοχή που δεσμεύουν οι Τούρκοι είναι αυτή που μήνες πριν παρουσίαζε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Περιοχή η οποία βρίσκεται στον διάδρομο που «άνοιξε» η Τουρκία για να αποκτήσει ΑΟΖ με τη Λιβύη. Αναλυτικά η Navtex:

NAVTEX 0106/20

TURNHOS N/W : 0106/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVWARN NAVWARN-70/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. MILITARY EXERCISES, ON 15, 27 AND 31 JAN 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N – 026 35.00 E

34 40.00 N – 027 30.00 E

34 10.00 N – 027 30.00 E

34 10.00 N – 026 35.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 311100Z JAN 20.

Κρήτη Τουρκία Καστελόριζο

Ωστόσο, η Τουρκία δεν έμεινε μόνο στην περιοχή της Κρήτης και για μια ακόμη φορά προσπαθεί να εξαφανίσει το Καστελόριζο από τον ελληνικό χάρτη. Συγκεκριμένα εξέδωσε μία ακόμη ακυρωτική NAVTEX για ελληνική αναγγελία δέσμευσης περιοχής, μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.

NAVTEX 0108/20

TURNHOS N/W : 0108/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVWARN-68/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. FIRING EXERCISES, ON 16 JAN 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

36 05.00 N – 028 44.00 E

36 02.40 N – 029 20.60 E

36 04.37 N – 029 23.12 E

35 58.80 N – 029 38.05 E

35 03.00 N – 029 38.00 E

35 30.00 N – 028 10.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 161100Z JAN 20.