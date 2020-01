Αντετοκούνμπο – Γιαννάκης: Στην επιτροπή «Ελλάδα 2021»

Αντετοκούνμπο – Γιαννάκης: Μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού από το παρόν και το παρελθόν επιστρατεύει η Γιάννα Αγγελοπούλου για την επιτροπή «Ελλάδα 2021». Πρόκειται για τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο και τον Παναγιώτη Γιαννάκη, οι οποίοι αναλαμβάνουν υποστηρικτές της επιτροπής. Πρόκειται για ονόματα που εμπεριέχουν και μεγάλους συμβουλισμούς.

Η Γιάννα Αγγελοπούλου συναντήθηκε μαζί τους στις ΗΠΑ για το λόγο αυτό. Η ίδια η κυρία Αγγελοπούλου, μάλιστα, ανέφερε σε σχετική ανάρτησή της στο Twitter: «Μαζί μας και ο @Giannis_An34 για τη μεγάλη επέτειο το 2021. Κι αυτός θέλει να κερδίζει τους αγώνες. Όπως και ο @Thanasis_ante43, μαζί μας κι αυτός. Και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Δύο χρυσές γενιές του σύγχρονου ελληνικού μπάσκετ στην «Ελλάδα 2021»».

.@Giannis_An34 is also with us for Greece’s important 2021 bicentennial. He also wants to win his games. As does @Thanasis_ante43. And Panagiotis Giannakis too. Two golden generations of contemporary Greek basketball supporting “Greece 2021.” pic.twitter.com/QNjXhvzWT1