Λιβύη: Η Ελλάδα έτοιμη για συμμετοχή στην αποστολή επιτήρησης του εμπάργκο όπλων [vid]

Λιβύη: Η διπλωματική πηγή τόνισε πώς ό,τι αποφασιστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και υλοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα θα επιδείξει την πρόθεση της να συνδράμει. Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ίδια τόνισε ότι κοινή αίσθηση είναι πως ο Ερντογάν αποχώρησε εκνευρισμένος από το Βερολίνο, καθώς η επιβολή του εμπάργκο όπλων που αποφασίστηκε στη Διάσκεψη για τη Λιβύη πλήττει κυρίως αυτόν, καθώς οι άλλες αντιμαχόμενες πλευρές εφοδιάζονται από ξηράς. Έκανε, επίσης, αναφορά και στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες ( ), όπου εξετάστηκαν πιθανές κινήσεις για συνέχιση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών επί της απόφασης του Βερολίνου, μεταξύ των οποίων και στρατιωτική αποστολή, κάτι για το οποίο δεν διατυπώθηκε αντίρρηση εκ μέρους των κρατών– μελών.

Διαβάστε: Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης κάλεσε τον Χαφτάρ για να μας προκαλέσει - Δεν υπάρχει υφαλοκρηπίδα γύρω από τα νησιά

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε ότι «σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έγινε αναλυτική συζήτηση για τα ζητήματα της Λιβύης. Είχα την ευκαιρία να τοποθετηθώ, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, και να χαρακτηρίσω τα Συμπεράσματα του Βερολίνου, κατ’ αρχήν σαν ένα θετικό πρώτο βήμα. Είναι θετικό, γιατί βεβαιώνει τη διάθεση όλων των πλευρών να βρουν μία πολιτική λύση και θετικό, γιατί επαναλαμβάνει την ανάγκη εφαρμογής του εμπάργκο όπλων προς τη Λιβύη. Βεβαίως, όμως, είναι ένα πρώτο και μόνο ένα πρώτο βήμα. Όλα θα κριθούν από τη συνέχεια».

Και πρόσθεσε ότι στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων είχε τη δυνατότητα να εκφράσει «την ενόχληση της ελληνικής πλευράς, όχι μόνο γιατί δεν προσκλήθηκε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά επίσης γιατί -και κυρίως- δεν συμπεριελήφθησαν στα Συμπεράσματα στοιχεία που να αποτελούν ρητή αναφορά στην απόφαση του Συμβουλίου -την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ- του Δεκεμβρίου. Μία απόφαση που μας δεσμεύει όλους» είπε. Διαβάστε αναλυτικά

Το πρωί της Δευτέρας, όπως επιβεβαίωσαν οι δύο πλευρές του λιβυκού εμφυλίου, σημειώθηκαν οι πρώτες συγκρούσεις. Ειδικότερα, το επιτελείο του Χαλίφα Χαφτάρ ανακοίνωσε μέσω Twitter την ολοκλήρωση της στρατιωτικής εκπαίδευσης εννέα χιλιάδων ανδρών, οι οποίοι θα προωθηθούν προς την Τρίπολη.

9000 volunteers from #Cyrenaica are preparing to be mobilized to #Tripoli within the next 24hours after finishing their training program.#LNA #Libya. pic.twitter.com/QzADzKvmDn