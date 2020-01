Κορονοϊός 2020: Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ για ύποπτο κρούσμα στην Ελλάδα - Κικίλιας: «Είμαστε έτοιμοι» [vids]

Κορονοϊός 2020: Επί ποδός βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας, με αιχμή το ΕΚΑΒ, ώστε να αντιμετωπίσει κάποιο ύποπτο κρούσμα του κορονοϊού στη χώρα μας, εάν φυσικά υπάρξει. Σε σχετικό ρεπορτάζ πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του OPEN TV παρουσιάστηκαν οι ειδικές στολές που θα φοράνε οι διασώστες για αυτά τα έκτακτα περιστατικά. Η εν λόγω στολή έχει δημιουργεί από ιδιαιτέρως ανθεκτικό υλικό ώστε να μην μπορεί να τη διαπεράσει ο ιός και συνοδεύεται από γάντια και κουκούλα και ειδικά γυαλιά.

Να σημειωθεί ότι ο κορονοϊός επελαύνει στην Κίνα ασταμάτητος, ενώ καταγράφηκε ήδη και ο πρώτος νεκρός στο Πεκίνο, που αριθμεί 22 εκατομμύρια κατοίκους Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, Αλέξης Κιτσόπουλος, σε δηλώσεις του τόνισε όλοι βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για να διαχειριστούν την όποια κατάσταση προκύψει. Υπενθυμίζεται ότι ήδη οι αρμόδιοι κλήθηκαν τις προηγούμενες μέρες σε δυο ύποπτα περιστατικά τα οποία όμως όπως αποδείχθηκε δεν σχετίζονταν με τον νέο κορονοϊό.

Διαβάστε: Κορονοϊός 2020: Μόνο οι Κινέζοι μπορούν να το πετύχουν - Δείτε πως χτίζουν νοσοκομείο μέσα σε 3 ημέρες [vids]

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Όπως προέκυψε από τη συνάντηση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια με την πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Zhang Qiyue, αναστέλλονται όλες τις οργανωμένες εκδρομές από τη Χώρα του Δράκου, με στόχο την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού. Στη συνάντηση, που είχε ως αντικείμενο την ενημέρωση για τον νέο κορονοϊό, συμμετείχαν επίσης η παιδίατρος-λοιμωξιολόγος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Έλενα Μαλτέζου, η επιστημονική συνεργάτιδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας Αγγελική Δρελιώζη, εκ μέρους της κινεζικής πρεσβείας ο επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων και ΜΜΕ Chen Wendi, καθώς και ο πρώτος γραμματέας για θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Zhao Xiangdong.

Κατά τη διάρκειά της, η πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ενημέρωσε τον υπουργό Υγείας για τα μέτρα που λαμβάνονται στην Κίνα για τον έλεγχο της επιδημίας.

Ο υπουργός Υγείας, από την πλευρά του, ενημέρωσε την κινεζική αντιπροσωπεία για τα μέτρα πρόληψης που ήδη έχουν λάβει οι ελληνικές υγειονομικές αρχές τόσο στα αεροδρόμια όσο και στα νοσοκομεία. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να υπάρχει σύνδεσμος συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας-ΕΟΔΥ και κινεζικής πρεσβείας. «Αν χρειαστεί, είναι έτοιμος ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και με θερμικές κάμερες στα αεροδρόμιά μας και με θερμομέτρηση με φορητά θερμόμετρα "πιστόλια". Υπάρχει το αεροϋγειονομείο, υπάρχει ο σταθμός του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, υπάρχουν νοσοκομεία αναφοράς, υπάρχει και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και όλοι αυτοί συνεργάζονται», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο OPEN, αλλά παραδέχθηκε ότι «μαγικός τρόπος να μην φτάσει ο ιός σε μια χώρα, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως η πρόληψη και υπάρχει η δυνατότητα για σωστή ενημέρωση χωρίς πανικό».

Με απίστευτη ταχύτητα δίνουν τη μάχη με τον χρόνο οι αρχές στην Κίνα, προκειμένου να ετοιμάσουν άμεσα δυο νοσοκομεία στη Γιουχάν, την οποία έχει θερίσει ο φονικός ιός. Τέσσερις κρατικές κατασκευαστικές ξεκίνησαν στις 24 Ιανουαρίου την κατασκευή του ενός νοσοκομείου 1.000 κλινών με πάνω από 1.000 εργάτες να δίνουν τα πάντα δουλεύοντας 24 ώρες το 24ωρο για να είναι έτοιμο το νοσοκομείο, σε χρόνο ρεκόρ, στις 2 Φεβρουαρίου και να μπορεί να λειτουργήσει στις 3 του μήνα.

Το σχετικό βίντεο προκαλεί δέος. Το Σάββατο ξεκίνησε και η κατασκευή του δεύτερου νοσοκομείου που θα είναι ακόμα μεγαλύτερο από το πρώτο με 1.300 κλίνες και θα είναι έτοιμο σε 2 εβδομάδες.

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O