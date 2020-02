Μάσκα προσώπου: Προστατεύει από το μικρόβιο ή απλά έγινε μόδα;

Μάσκα προσώπου: Μάθατε πότε έχει αποτέλεσμα και πότε μας βλάπτει. Γνωρίστε άλλους τρόπους προστασίας

Μάσκα προσώπου: «Do They Actually Work?» ρωτούν σε δημοσιεύματά τους οι αρθρογράφοι. Και πότε φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα; Πέραν των σοβαρών αυτών θεμάτων, το βέβαιο είναι ότι η μάσκα έχει γίνει trend στα social media, όπου βλέπουμε πολλούς επωνύμους να αξιοποιούν το καυτό θέμα της επικαιρότητας για να τονίζουν την παρουσία τους. Ας τα πάρουμε όμως όλα με τη σειρά, διότι ουδείς μπορεί να γνωρίζει αν θα χρειαστεί να γνωρίζουμε.

Πώς φοράμε σωστά τη μάσκα για προστασία

Η άσπρη πλευρά από έξω, φιλτράρει την εισπνοή προστατεύοντας εμάς.

Η μπλε πλευρά έξω φιλτράρει την εκπνοή μας προστατεύοντας τους άλλους από εμάς. Εν ολίγοις, άρρωστοι με μεταδοτικό νόσημα, τη φορούν με το μπλε έξω, ενώ οι άρρωστοι με μη μεταδοτικό νόσημα, τη φορούν με το άσπρο έξω.

Λειτουργεί όντως η μάσκα προστατευτικά;

Εξαρτάται από τον τύπο της μάσκας. Κατ΄ αρχάς καμία μάσκα από μόνη της δεν μπορεί να μας προστατεύσει 100% και δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα για να εξετάσουμε αν πραγματικά λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στο συγκεκριμένο επιθετικό ιό. Μερικές μάσκες μάλιστα αντί να προστατεύσουν φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Από μια έρευνα που έγινε στην Αυστραλία διαπιστώθηκε ότι οι υφασμάτινες μάσκες μαζεύουν υγρασία και αυξάνουν έτσι το ρίσκο.

Παρ΄ όλα αυτά διάσημοι influencer του Instagram «αξιοποιούν» την παγκόσμια αυτή επιδημία με ανάρτηση εικόνων που δείχνουν τους ίδιους στην καθημερινότητά τους να ποζάρουν φορώντας μάσκες. «Να θυμόσαστε να βάζετε την μάσκα σας για να προστατευτείτε. Δείτε τα stories μου», γράφoυν συνήθως στη λεζάντα, δημιουργώντας τη λαθεμένη εντύπωση ότι όλα λύνονται με μία μάσκα.

Εν ολίγοις cool και μην τρέξτε να πάρετε και να φορέσετε μάσκα. Εκτός αν το κάνετε για μόδα, κάτι που στην Ιαπωνία παλαιότερα είχε γίνει ξανά trend, χωρίς ιδιαίτερο λόγο μάλιστα. Υπάρχουν πολλοί άλλοι απλοί τρόποι να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τα κολλητικά μικρόβια. Πλένουμε συχνά τα χέρια μας με ζεστό νερό και σαπούνι, αποφεύγουμε με τα χέρια να τρίβουμε το πρόσωπό μας και τα μάτια μας, τρώμε υγιεινά και μένουμε σε απόσταση αν κάποιος άρρωστος (από γρίπη ή άλλο νόσημα) βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής. Βασικά κάνουμε όλα όσα μας έλεγε η μάνα μας να κάνουμε…