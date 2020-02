Κύπρος: Γαλλικά Rafale στην Πάφο - Ανοιχτά του νησιού το Σαρλ ντε Γκωλ [vid]

Κύπρος: Πτήσεις στην περιοχή της Πάφου πραγματοποιούν σήμερα Σάββατο (02/02) γαλλικά αεροσκάφη και συγκεκριμένα τα μαχητικά Rafale. Σύμφωνα με πηγές του κυπριακού υπουργείου Άμυνας, που επικαλείται το SigmaLive εκτελούνται ασκήσεις γαλλικών αεροσκαφών, έπειτα από παραχώρηση σχετικής άδειας από την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν, επίσης, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις των δύο χωρών.



Τα μαχητικά εξορμούν από το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», το οποίο βρίσκεται ανοιχτά της Κύπρου. Βίντεο στο Twitter ανάρτησε η πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο, Ιζαμπέλα Ντιούμοντ. "Κατά την επίσκεψή μου στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο συμμετέχει στην αποστολή Chammal, παρευρέθηκα στην προσνήωση και απονήωση των Rafale" έγραψε στο πρώτο βίντεο.

