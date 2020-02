Λέσβος πρόσφυγες: Πορεία χιλιάδων από το ΚΥΤ Μόριας προς την πόλη [vids]

Λέσβος πρόσφυγες: Ξεκίνησαν στις 10:30 το πρωί από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας, με κατεύθυνση την πόλη της Μυτιλήνης. Διαμαρτύρονται για τις άθλιες συνθήκες στη Μόρια και για τον εγκλωβισμό τους στο νησί. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τους ακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. «Azadi- Azadi» που θα πει «ελευθερία» ζητούν με τα συνθήματά τους.

Μάλιστα, υπήρξε ένταση με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους σταματήσουν και τους πρόσφυγες να σκαρφαλώνουν στους γύρω λόφους, προκειμένου να ξεφύγουν από τον αστυνομικό κλοιό. Σημειώνεται πως τα ΜΑΤ προχώρησαν σε εκτεταμένη ρίψη δακρυγόνων κατά των προσφύγων. Οι αρχές στέλνουν τους οδηγούς από τη βόρεια παράκαμψη, καθώς έχει σταματήσει η κυκλοφορία.

People breaking through olive grove fields close to Moria, after police blocked them from going to the port town of Mytilini to protest. Heavy use of tear gas, among the protesters many families. #Live pic.twitter.com/haYzgF9mS6