Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Η Άγκυρα εξέδωσε 16 NAVTEX - Δείτε τις περιοχές [pics]

Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Η Άγκυρα με την έκδοση πολλαπλών προκλητικών NAVTEX, 16 στο σύνολο, με τις οποίες δεσμεύει περιοχές σε όλο το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο - δυτικά της Κύπρου - συνεχίζει το κρεσέντο των προκλήσεων.

Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Χωρίς τέλος οι προκλήσεις της Άγκυρας, την ώρα που στην Αθήνα ξεκινάει ο διάλογος των τεχνικών κλιμακίων Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Ειδικότερα, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό δεσμεύει μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο για ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Να σημειωθεί ότι από τις αρχές του 2020, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό ανεβάζει το θερμόμετρο σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο «διεκδικώντας» τη «νομιμότητα» στην ευρύτερη περιοχή.

Η Άγκυρα με την έκδοση 16 προκλητικών NAVTEX, με τις οποίες δεσμεύει περιοχές σε όλο το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο - δυτικά της Κύπρου - συνεχίζει το μπαράζ των προκλήσεων. Στις θαλάσσιες περιοχές που δεσμεύει συμπεριλαμβάνεται η περιοχή μεταξύ Θάσου, Σαμοθράκης και Λήμνου καθώς και κοντά στη Σαμοθράκη. Όπως έγινε γνωστό, ο διάλογος θα διεξαχθεί από κοινές επιτροπές στρατιωτικών, συνεπικουρούμενες από διπλωμάτες που θα προχωρήσουν σε μια αποτίμηση των προγενέστερων συναντήσεων για τα ΜΟΕ μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, υπάρχει σχετική επιστολή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας με τις αξιώσεις της Άγκυρας κατά τη συζήτηση των ΜΟΕ. Ο προηγούμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ στρατιωτικών επιτροπών για τα ΜΟΕ πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, μεταξύ 17 και 21 Ιουνίου, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Ελλάδα. Είχε προηγηθεί ανάλογη συνάντηση μεταξύ των στρατιωτικών επιτροπών των δύο χωρών στην Αθήνα, από τις 20 έως τις 25 Μαΐου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το onalert.gr, οι περιοχές που δέσμευσε η Άγκυρα:

TURNHOS N/W : 0308/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 17-02-2020 16:11)

TURNHOS N/W : 0308/20

MEDITERRANEAN SEA

1.NAVWARN HA21-98/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2.NAVAL EXERCISES, ON 19 FEB 20 FROM 0800Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

36 21.00 N – 028 33.00 E

35 55.00 N – 028 32.00 E

35 55.00 N – 029 14.00 E

36 06.00 N – 029 14.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 191100Z FEB 20.

TURNHOS N/W : 0297/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 17-02-2020 14:59)

TURNHOS N/W : 0297/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 20 FEB 20 FROM 1001Z TO 1130Z IN AREA BOUNDED BY;

40 08.65 N – 024 59.10 E

40 08.65 N – 025 07.90 E

40 15.50 N – 025 07.90 E

40 15.50 N – 024 59.10 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 201230Z FEB 20.

TURNHOS N/W : 0298/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 17-02-2020 15:00)

TURNHOS N/W : 0298/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 20 FEB 20 FROM 1001Z TO 1100Z IN AREA BOUNDED BY;

38 56.00 N – 025 25.00 E

39 04.00 N – 025 42.00 E

39 15.00 N – 025 38.00 E

39 23.00 N – 025 08.00 E

39 09.00 N – 025 08.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 201200Z FEB 20.