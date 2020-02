Προσφυγικό Λέσβος: Καταγγελίες για αστυνομική βία κατά των διαδηλωτών [vid & pics]

Προσφυγικό Λέσβος: Εκρηκτική είναι η κατάσταση στη Λέσβο, καθώς γιγαντώνεται η διαμαρτυρία των κατοίκων κατά των κλειστών κέντρων και της παρουσίας δυνάμεων των ΜΑΤ στο νησί. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης πορείας πολιτών και φορέων προς το Διαβολόρεμα και την Καράβα, σημεία εισόδου προς την επιταγμένη έκταση του Καβακλή, όπου βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, σημειώνονται σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις με τα ΜΑΤ. Μάλιστα έχουν ξεσπάσει και φωτιές σε δασική έκταση που βρίσκεται κοντά στο δρόμο μετά από τις συνεχείς ρίψεις χειροβομβίδων κρότου - λάμψης και δακρυγόνων από αστυνομικούς.

Την ίδια ώρα, σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας mplokia.gr, αστυνομικοί των ΜΑΤ προκάλεσαν ζημιές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα διαδηλωτών και επιτίθενται σε πολίτες. Μάλιστα, σύμφωνα με το lesvospost.com, δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Κέντρο Υγείας Καλλονής. Εξάλλου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Το Νησί», άνδρες των ΜΑΤ επιτέθηκαν στον π. Στρατή Γιουσμά στην Καράβα, καθώς επιχείρησε να περάσει με τα πόδια από την κλούβα για να δει τους Μανταμαδιώτες που έχουν αποκλειστεί από την άλλη πλευρά.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα mplokia.gr

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν πως από τα επεισόδια στη Λέσβο, στο Διαβολόρεμα και την Καράβα, έχουν τραυματιστεί 10 πολίτες (από δακρυγόνα και χτυπήματα) και 43 αστυνομικοί (από τον πετροπόλεμο). Από τις μάχες σώμα με σώμα, κάτοικοι φαίνεται να έχουν τραυματιστεί στα πόδια. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν καταστραφεί και κλούβες των ΜΑΤ, τα οποία προς το παρόν έχουν αποχωρήσει από το Διαβολόρεμα.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις καταγγελίες για πυροβολισμούς:

Very struck by resistance of the locals in Lesvos against detention centres. Their anger at treatment by their own government is palpable. Their resistance today is powerful to behold & also deeply sad that it has come to this: a sense of being abandoned by their own govt and EU. //t.co/wywfGUq9i3