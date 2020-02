Προσφυγικό Λέσβος: Επεισοδιακή αποχώρηση των ΜΑΤ από την Καράβα [vids]

Προσφυγικό Λέσβος: «Καζάνι που βράζει» η Μυτιλήνη, όπου δυνάμεις των ΜΑΤ κλείστηκαν στο στρατόπεδο Κυριαζή και απ’ έξω βρίσκονται πολίτες με καραμπίνες στα χέρια. Οι αστυνομικοί περιμένουν ενισχύσεις για να μπορέσουν να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από το στρατόπεδο όπου βρίσκονται έξι διμοιρίες αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων μεταξύ νησιωτών και αστυνομικών δυνάμεων, στο Διαβολόρεμα και στην περιοχή Καράβας στη Μυτιλήνη, την περιοχή που έχει επιταχθεί από την κυβέρνηση για την κατασκευή της νέας δομής προσφύγων, συνολικά έχουν τραυματιστεί 47 αστυνομικοί, σύμφωνα με το Open. Επίσης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο έχουν τραυματιστεί 10 κάτοικοι. Ένας αστυνομικός φέρεται να έχει τραυματιστεί από σκάγια.

Να σημειωθεί ότι οι αστυνομικές δυνάμεις που είχαν παραταχθεί στην τοποθεσία Καράβα στη Βόρεια Λέσβο, απέναντι από τα μπλόκα των κατοίκων της περιοχής, αποχώρησαν από την περιοχή, λίγο μετά τις 17.20 το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από έντονες διαπραγματεύσεις. Προηγουμένως και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκαν μάχες σώμα με σώμα μεταξύ πολιτών και αστυνομικών, ενώ το γειτονικό δάσος της Καράβας πήρε φωτιά και καιγόταν επί ώρες από ένα δακρυγόνο.

Διαβάστε: «Πως έστρωσε» η κυβέρνηση στα νησιά του Αιγαίου και πως «θα κοιμηθεί»

Διαδηλωτές, με κινήσεις αντιπερισπασμού, κατάφεραν αργά το μεσημέρι της Τετάρτης να περικυκλώσουν τις δυνάμεις των ΜΑΤ παίρνοντας θέση στα υψώματα γύρω από τα μπλόκα με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί και τα οχήματά τους να αποκλειστούν πλήρως από την υπόλοιπη Λέσβο και να περιέλθουν σε δεινή θέση. Εκείνη τι στιγμή άρχισαν οι διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στην αποχώρηση των ΜΑΤ από το σημείο. Νωρίτερα κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στην τοποθεσία Διαβολόρεμα, στην άλλη δηλαδή αρτηρία η οποία οδηγεί στο Μανταμάδο και στην περιοχή όπου σχεδιάζεται να κατασκευαστεί το κλειστό κέντρο υποδοχής και κράτησης μεταναστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή της Καράβας ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση που βρίσκεται κοντά στο δρόμο μετά από τις συνεχείς ρίψεις χειροβομβίδων κρότου - λάμψης και δακρυγόνων που εκτόξευσαν άνδρες των ΜΑΤ. Τρεις είναι οι εστίες της φωτιάς, με την Πυροσβεστική να έχει επικεντρωθεί στην πρώτη που είναι και η μεγαλύτερη.

Στις 17.50 το απόγευμα της Τετάρτης κι ενώ αποχωρούσαν οι δυνάμεις των ΜΑΤ αιφνιδίως εξαπέλυσαν καταιγισμό δακρυγόνων και χημικών κατά των διαδηλωτών. Εκείνη τη στιγμή είχε κυκλοφορήσει η φήμη πως νέες ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας κατευθύνονται από την Καβάλα προς τη Λέσβο. Η πληροφορία αυτή η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί προκάλεσε την οργή των κατοίκων του νησιού που θεώρησαν πως εξαπατήθηκαν. Ορισμένοι πολίτες εξέφραζαν την άποψη πως οι δυνάμεις των ΜΑΤ ισχυρίστηκαν πως θα αποχωρήσουν προκειμένου να απεγκλωβιστούν. Παρόλα αυτά η αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων συνεχίστηκε ενώ πολλοί πολίτες άρχισαν να μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους και να εγκαταλείπουν το μπλόκο.

Διαβάστε: Χίος: Κάτοικοι μπήκαν στα ξενοδοχεία που μένουν τα ΜΑΤ και τους ξυλοκόπησαν

Πολίτες κάνουν λόγο για απρόκλητη βία των ΜΑΤ, όπως μεταδίδει το τοπικό site «Στο Νησί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις κλούβες των ΜΑΤ που οπισθοχώρησαν από την Καραβα μετά τα επεισόδια, κάτοικοι με μηχανάκια και με προορισμό τη Μυτιλήνη αναφέρουν ότι δέχτηκαν απίστευτες επιθέσεις από τα ΜΑΤ. Οι κλούβες προχωρούσαν στον δρόμο για τη Μυτιλήνη από τον Μανταμάδο και έστριψαν δεξιά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ όπου σταμάτησαν. Εκεί κατέβηκαν άντρες των ΜΑΤ «μόνο και μόνο για να μας δείρουν με τα γκλομπ όσους ήμασταν με μηχανάκια» είπαν στο «Ν» οι πολίτες που χτυπήθηκαν.Και οι κλούβες στη συνέχεια προχώρησαν με προορισμό το στρατόπεδο της Παγανής.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί είχε προηγηθεί συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στο κέντρο της Μυτιλήνης που θύμιζε νεκρή πόλη αφού έχει κηρυχθεί γενική απεργία και όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Η αποχώρηση των ΜΑΤ από τα σημεία σύγκρουσης με τους πολίτες της Λέσβου, έστω και αν πρόκειται για τακτική κίνηση απαγκίστρωσης, εν τούτοις καταδεικνύει το αδιέξοδο στο οποίο περιήλθε η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να στείλουν εκστρατευτική αστυνομική δύναμη στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου προκαλώντας τους κατοίκους των νησιών.

Σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας mplokia.gr, αστυνομικοί των ΜΑΤ προκάλεσαν ζημιές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα διαδηλωτών και επιτίθενται σε πολίτες. Μάλιστα, σύμφωνα με το lesvospost.com, δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Κέντρο Υγείας Καλλονής. Εξάλλου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Το Νησί», άνδρες των ΜΑΤ επιτέθηκαν στον π. Στρατή Γιουσμά στην Καράβα, καθώς επιχείρησε να περάσει με τα πόδια από την κλούβα για να δει τους Μανταμαδιώτες που έχουν αποκλειστεί από την άλλη πλευρά.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα mplokia.gr

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν πως από τα επεισόδια στη Λέσβο, στο Διαβολόρεμα και την Καράβα, έχουν τραυματιστεί 10 πολίτες (από δακρυγόνα και χτυπήματα) και 43 αστυνομικοί (από τον πετροπόλεμο). Από τις μάχες σώμα με σώμα, κάτοικοι φαίνεται να έχουν τραυματιστεί στα πόδια. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν καταστραφεί και κλούβες των ΜΑΤ, τα οποία προς το παρόν έχουν αποχωρήσει από το Διαβολόρεμα.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις καταγγελίες για πυροβολισμούς:

Very struck by resistance of the locals in Lesvos against detention centres. Their anger at treatment by their own government is palpable. Their resistance today is powerful to behold & also deeply sad that it has come to this: a sense of being abandoned by their own govt and EU. //t.co/wywfGUq9i3