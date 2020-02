Προσφυγικό: Δεκάδες μετανάστες φτάνουν στα νησιά - Εικόνες από τη Λέσβο [vid]

Προσφυγικό: Την ώρα που στον Έβρο εξελίσσεται ένα θρίλερ, με την ελληνική κυβέρνηση να έχει κλείσει το τελωνείο στις Καστανιές, στη Λέσβο ήδη έφτασε δια θαλάσσης ομάδα αιτούντων άσυλο. Νωρίτερα βίντεο του CNN Turk έδειχνε μια ομάδα ανθρώπων να επιβιβάζεται σε φουσκωτές λέμβους με προορισμό ελληνικά νησιά. Ομάδα προσφύγων πέρασε στις Σκάλες Συκαμιάς. Την ίδια ώρα, το πρακτορείο IHA μετέδιδε πως άλλοι 160 πρόσφυγες έχουν συγκεντρωθεί στο Δεκελί -μεταξύ Αϊβαλιού και Σμύρνης- απέναντι από τη Μυτιλήνη εν αναμονή για να μεταφερθούν από λαθροδιακινητές στα ελληνικά νησιά.

Στη Μυτιλήνη έσπευσε ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης μαζί με τον αρχηγό του Λιμενικού, Θ. Κλιάρη.

Ο υπουργός θα επισκεφθεί αρχικά τη Μυτιλήνη και στη συνέχεια θα μεταβεί με πλοίο ανοιχτής θαλάσσης σε Χίο και Σάμο. Και στα τρία νησιά ο υπουργός θα επιθεωρήσει τις τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ θα έχει συνάντηση με τα στελέχη του λιμενικού σώματος για το θέμα του προσφυγικού και την καλύτερη αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Ήδη με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας οι λιμενικές αρχές και των τριών αυτών νησιών ενισχύονται από σήμερα.

Το ρωσικό Ruptly μετέδιδε εικόνα σε απευθείας σύνδεση από τη Λέσβο, καταγράφοντας την άφιξη των αιτούντων άσυλο.

Εικόνες από την άφιξη των αιτούντων άσυλο (video Savvas Karmaniolas)

