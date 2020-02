Προσφυγικό: Συγκλονιστικές εικόνες από τα σύνορα - Γυναίκες και παιδιά προσπαθούν να περάσουν τα συρματοπλέγματα και να μπουν στην Ελλάδα [vids]

Προσφυγικό: Εκατοντάδες είναι οι πρόσφυγες που έχουν συγκεντρωθεί στην τουρκική πλευρά των συνόρων στον Έβρο χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος από τις τουρκικές αρχές. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να περάσουν προς την πλευρά της χώρας μας. Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν κάνοντας χρήση δακρυγόνων να τους σταματήσουν.

Με το πρώτο φως της ημέρας έγιναν αντιληπτοί να κινούνται προς τα σύνορα εκατοντάδες πρόσφυγες, να προσεγγίζουν, με μεταφορικά μέσα και με τα πόδια, τα σύνορα του Έβρου για να καταλήξουν εγκλωβισμένοι πίσω από έναν συρμάτινο φράχτη. Τα βίντεο από το σημείο είναι συγκλονιστικά

Όπως φαίνεται στα βίντεο που ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκατοντάδες έχουν συγκεντρωθεί στην πλευρά της Τουρκίας. Ανάβουν φωτιές για να ζεσταθούν μαι περιμένουν την στιγμή για να περάσουν τα σύνορα. Ανάμεσα τους είναι πολλά γυναικόπαιδα.

Δεν είναι όμως λίγες και οι στιγμές έντασης . Οι αστυνομικές δυνάμεις κάνουν χρήση δακρυγόνων για να εμποδίσουν την είσοδο των προσφύγων. Οι εικόνες που ακολουθούν είναι από τις Καστανιές .

#Evros this morning: hundreds of migrants and refugees remain stuck at Kastanies crossing point Tear gas deterrence by Greek authorities continues when they get too close to police cordon Refugee who shot this video says they are afraid to go back, intend to stay pic.twitter.com/wwL32OIGD1