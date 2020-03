Λέσβος: Βίντεο με ξυλοδαρμό ξένου ρεπόρτερ από κουκουλοφόρους [vids]

Προσφυγικό Λέσβος: Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι αρχές δεν επιτρέπουν σε λεωφορεία του Λιμενικού να μεταφέρουν τους πρόσφυγες, εγκλωβίζοντάς τους στη Θέρμη, ενώ την ίδια στιγμή διάφορα άτομα έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι και δεν επιτρέπουν την αποβίβαση προσφύγων που διασώθηκαν στη θάλασσα. Στο φως έρχεται βίντεο από την περιοχή, στο οποίο ομάδα ατόμων με κουκούλες, επιτίθενται ανενόχλητοι σε έναν άνθρωπο (το βίντεο είναι θολό, φαίνεται πως υπάρχει τουλάχιστον ένας άνθρωπος που ξυλοκοπείται). Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, που το δημοσιεύει, τα θύματα της επίθεσης είναι μέλη ΜΚΟ και δημοσιογράφοι. Τα άτομα τους κλωτσούν και τους χτυπούν, ενώ πετούν τις κάμερές τους στη θάλασσα, όπως γράφει το ΜΜΕ.

Θύμα της επίθεσης ήταν γερμανός δημοσιογράφος, ο οποίος ανέβασε στο twitter, φωτογραφία του από την επίθεση που δέχτηκε. "Η κάμερές μου ρίχτηκαν στο νερό. Με χτύπησαν και με κλωτσούσαν άγρια και αυτό κράτησε για ένα διάστημα. Δεν έφτασε η αστυνομία. Μερικοί ντόπιοι που διαφωνούσαν με τους επιτιθέμενους με φρόντισαν και τώρα είμαι με φίλους", έγραψε ο Μίχαελ Τράμερ. Ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφία με το κεφάλι του δεμένο και αίμα στο αφτί του.

I was attacked by fascists as locals try to push a boat of refugees that was in distress earlier away from the port of Thermi on #Lesvos. I am (kinda) ok, don’t worry - the refugees though are still sitting in the boat. Plastic bottles are thrown at them. #Europe2020 pic.twitter.com/BE00gc9pXB