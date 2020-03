Προσφυγικό Ελλάδα: Μήνυμα Μακρόν για αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Βουλγαρία [vid & pic]

Προσφυγικό Ελλάδα: Τι ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος εκφράζοντας «πλήρη αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Βουλγαρία» Η ανάρτησή του στο twitter: «Πλήρης αλληλεγγύη με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, η Γαλλία είναι έτοιμη να συνεισφέρει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για να τους παράσχει ταχεία βοήθεια και να προστατεύσει τα σύνορα. Πρέπει να δράσουμε από κοινού για να αποφύγουμε μια ανθρωπιστική και μεταναστευτική κρίση»

Οπως έγινε γνωστό κι εχθές, εκτός από τον Μακρόν, μήνυμα συμπαράστασης προς την Ελλάδα, έκανε κι ο Σάρλ Μισέλ. Ο Ελληνας Πρωθυπουργός μάλιστα μεταβαίνει την Τρίτη στον Έβρο συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Την επίσκεψη γνωστοποίησε με ανάρτηση του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ, τονίζοντας μάλιστα ότι υποστηρίζει την ελληνική προσπάθεια αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης.Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: “Υποστηρίζουμε την προσπάθεια της Ελλάδας να προστατεύσει τα Ευρωπαϊκά σύνορα. Η Ε.Ε. παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καταλήγοντας με την απόφασή του να επισκεφτεί την Τρίτη τη χώρα μας”.

Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.



I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis.