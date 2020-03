Έβρος τώρα: Συνελήφθη δημοσιογράφος του Mega, Σοφία Καρτάλη

Έβρος τώρα: Συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού Mega στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Πρόκειται για τη Σοφία Καρτάλη, που σύμφωνα με τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας εισήλθε σε απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη. Η δημοσιογράφος αναμένεται από ώρα σε ώρα να οδηγηθεί στα δικαστήρια της πόλης για να δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Την υπόθεση παρακολουθούν οι ελληνικές διπλωματικές Αρχές, οι οποίες, αντιδρώντας άμεσα, όρισαν από την πρώτη στιγμή δικηγόρο στο πλευρό της Ελληνίδας δημοσιογράφου. Να σημειώσουμε πως είναι η δεύτερη δημοσιογράφος που συλλαμβάνουν με την ίδια κατηγορία οι Τούρκοι. Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί η σύλληψη της δημοσιογράφου, Μαρίας Ζαχαράκη του τηλεοπτικού σταθμού Open.

Το τελευταίο tweet της Σοφίας πριν συλληφθεί:

Happened last night #ipsala #Turkey they are going back to İstanbul, buses waiting for them They said #Erdogan sends us here #refugees some of them came from #Gaziantep some from #İstanbul pic.twitter.com/EUwiHCnK0J