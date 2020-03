Προσφυγικό Έβρος: Εμποδίστηκαν 4.600 άτομα να περάσουν τα σύνορα το τελευταίο 12ωρο [vid]

Προσφυγικό Έβρος: Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το 12ωρο από τις 06.00 το πρωί έως τις 18.00 το απόγευμα της Τετάρτης, στην περιοχή του Έβρου: Συνελήφθησαν 11 άτομα, τα περισσότερα εκ των οποίων προέρχονται από το Αφγανιστάν. Εμποδίστηκαν 4.600 απόπειρες παράνομης εισόδου στην ελληνική επικράτεια. Για τις 4,5 ημέρες από τις 06.00 το πρωί του Σαββάτου έως τις 18.00 το απόγευμα της Τετάρτης τα σωρευτικά δεδομένα είναι τα ακόλουθα:

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, το πρωί της Τετάρτης, καθώς η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη για έκτη συνεχόμενη ημέρα, δηλαδή από την προηγούμενη Παρασκευή οπότε και από την Τουρκία διέρρευσαν οι πρώτες πληροφορίες ότι η χώρα ανοίγει τα σύνορα. Οι εικόνες που έρχονται στο προσκήνιο, αποκαλύπτουν ότι η τουρκική αστυνομία έριξε με πολλαπλούς εκτοξευτές καπνογόνα και δακρυγόνα προς την ελληνική πλευρά. Όπως φαίνεται καθαρά πρόκειται για διμοιρία της τουρκικής αστυνομίας που βρίσκεται περίπου 40 μέτρα από τα σύνορα. Αναλυτικά

Greek Government Spokesperson @SteliosPetsas: The Turkish side creates and disperses fake news targeted against Greece. Today they created yet another such falsehood, with injured migrants and one dead supposedly by Greek fire. I categorically deny it. pic.twitter.com/ApHxJGTPEr