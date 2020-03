Προσφυγικό Έβρος Κομισιόν: Οφείλουμε να προστατεύουμε τα σύνορα της ΕΕ [vid]

Προσφυγικό Έβρος Κομισιόν: Η "προστασία των συνόρων" της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνεται "με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων", υπενθύμισε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων 'Ιλβα Γιόχανσον, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με μια "έκτακτη" κατάσταση. Η 'Γιόχανσον και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς ερωτήθηκαν για τις επικρίσεις μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που αφορούν τα αυστηρά μέτρα που έλαβε η Αθήνα στα σύνορα απέναντι στις ροές χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών. "Ασφαλώς οφείλουμε να προστατεύουμε τα εξωτερικά μας σύνορα και ασφαλώς αυτό πρέπει να γίνεται με ανάλογο τρόπο και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων", δήλωσε η 'Ιλβα Γιόχανσον, αρμόδια για τη μετανάστευση, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

"Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν είναι ανοιχτά και δεν πρέπει να είναι ανοιχτά", δήλωσε. "Όλα όσα συμβαίνουν στα εξωτερικά μας σύνορα πρέπει να γίνονται βάσει του δικαίου", υπογράμμισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Ο Έλληνας Επίτροπος κάλεσε να επιδεικνύεται "προσοχή" όσον αφορά τις εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δήλωσε "πεπεισμένος" ότι η Αθήνα μπορεί "ακόμη και σε αυτές τις έκτακτες περιστάσεις να καταστήσει τη διαχείριση της κατάστασης συμβατή με το δίκαιο".

