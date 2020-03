Σύνορα Έβρος τώρα: Αυτοί είναι οι Αυστριακοί νεοναζί που ήρθαν στα σύνορα

"Χιλιάδες επαναπατρισμοί"

Το IB είναι ιδεολογικά κοντά στους skinhead που έχουν τον σύνθημα «η Γερμανία στους Γερμανούς». Οι ιδέες τους βασίζονται στην έννοια του επονομαζόμενου εθνοπλουρατισμού. "Σύμφωνα με αυτό, κάθε εθνοτική ομάδα υποτίθεται ότι έχει τον προγονικό βιότοπό της, όπου έχει διαμορφώσει τον δικό της πολιτισμό, την παράδοση και την ταυτότητά της κι αυτό πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευθεί. ", εξηγεί ο δημοσιογράφος Speit.

Το αίτημα τους για «επαναπροώθηση» προέρχεται από τον εθνοπλουραλισμό: οι μετανάστες και τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα πρέπει να σταλούν πίσω στις "χώρες προέλευσής τους". Είναι πολύ σκληροί σε αυτό το ζήτημα και λένε σαφώς ότι «όποιος δεν είναι Γερμανός εκ καταγωγής δεν έχει δουλειά στη Γερμανία». Έτσι εάν έχετε Γερμανικό διαβατήριο αλλά έχετε ρίζες σε άλλη χώρα, πρέπει να επιστρέψετε στο σπίτι των προγόνων σας. Από την άλλη ηγέτης τους Daniel Fiß σε μια συνέντευξη στην DW προσπαθεί να τονίσει ότι η κίνησή του δεν έχει τίποτα εναντίον ανθρώπων με ξένες ρίζες.

Αυτή η ασάφεια είναι μια «διακριτική τακτική του IB», λέει ο δημοσιογράφος Speit. "Ξέρουν τι να πουν, πότε και πού να το πουν και φαίνονται μετριοπαθείς." Διαφορετικά, θα ήταν εύκολο να δούμε ποιες ριζοσπαστικές θέσεις έχουν πραγματικά.

