Σοϊλού Προσφυγικό Έβρος: «Η Ελλάδα δεν θα κρατήσει τα σύνορα» λέει ο τούρκος ΥΠΕΣ

Προσφυγικό Έβρος: Ο υπουργός Εσωτερικών της γειτονικής χώρας, Σουλεϊμάν Σοϊλού προειδοποιεί πως η Ελλάδα "δεν θα μπορέσει να κρατήσει τα σύνορά της" το καλοκαίρι, καθώς η στάθμη του Έβρου θα έχει πέσει και η πρόσβαση θα είναι πιο εύκολη στην συνοριογραμμή, των 200 χιλιομέτρων. "Όσα συνέβησαν μέχρι τώρα δεν είναι τίποτα να δείτε τι έχει να συμβεί από εδώ και πέρα" τόνισε.

Επίσης κατήγγειλε την Ελλάδα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. "Οι μάσκες έπεσαν, η απανθρωπιά αυτών που μας έκαναν μαθήματα ανθρωπισμού έγινε ξεκάθαρη" τόνισε, μετά το μπαράζ βαιοτήτων σε βάρος προσφύγων στον Έβρο, αλλά και τις αναφορές για νεκρό πρόσφυγα, από πυρά του ελληνικού στρατού. Ο ίδιος δήλωσε πως περίπου 1.000 μέλη της ειδικής αστυνομίας της Τουρκίας βρίσκονται στα σύνορα προκειμένου να ανακόψει τις επαναπροωθήσεις της ελληνικής πλευράς, όπως είπε.

Σχόλιο του τούρκου δημοσιογράφου, Αμντουλά Μποζκούρ, στο Twitter.

The worse is yet to come!#Turkey's Interior Minister Suleyman Soylu said today over 143,000 refugees crossed into #Greece, and predicted what was seen so far would be nothing when compared to what comes next. pic.twitter.com/tyqGmum4bw