Σύνορα Έβρος: «Άουσβιτς θυμίζει η κατάσταση» - Ακραία προκλητικός ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών [vids]

Σύνορα Έβρος: Εκτός ελέγχου είναι πλέον οι προκλήσεις από την Τουρκία. Η ρητορική και τα fake news περί απάνθρωπης μεταχείρισης των προσφύγων από την Ελλάδα, κορυφώθηκαν στο tweet του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών. Ο Γιαβούζ Σελίμ Κιράν έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει τις συνθήκες στη μεθοριακή γραμμή του Έβρου με το Άουσβιτς.

Στην ανάρτηση, που περιλαμβάνει φωτογραφίες οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως από τουρκικά ΜΜΕ ως μέσα προπαγάνδας, ο Τούρκος υφυπουργός αναφέρει: «Αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι από το Άουσβιτς, αλλά από το Παζαρκουλέ, μια τουρκική πλευρά της μεθοριακής γραμμής στην περιοχή των Καστανιών Έβρου. Η Ελλάδα αρπάζει τα χρήματα, τα τηλέφωνα, τις ταυτότητες και τα ρούχα αθώων μεταναστών που περνούν τα σύνορα και τους επιστρέφει. Η Ευρώπη και ο κόσμος παριστάνουν τις στρουθοκαμήλους».

These photos are not from Auschwitz, but from Pazarkule..



Greece takes the money, phones, identity cards and clothes of innocent migrants crossing the border and sends them back.



Europe and the world are playing the ostrich.@NikosDendias@EU_Commission@EUCouncil pic.twitter.com/OZrb1eYF5H