Προσφυγικό Ελλάδα 2020 νεοναζί: Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα επεισόδια σε Έβρο και Λέσβο

Προσφυγικό Ελλάδα 2020 νεοναζί: Στο «μικροσκόπιο» του εισαγγελέα μπαίνουν δημοσιεύματα του Τύπου για την εμφάνιση Γερμανών νεοναζί στην περιοχή του Έβρου και σε νησιά και για τη φωτιά που ξέσπασε σε δομή προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας πραγματοποίησε δύο παρεμβάσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, φασιστικά μορφώματα έχουν κάνει την παρουσία τους τόσο στα νησιά του Αιγαίου όσο και στον Έβρο, εκτελώντας το ρόλο της άτυπης «πολιτοφυλακής» κυνηγώντας μετανάστες, αλληλέγγυους, μέλη ΜΚΟ ακόμα και δημοσιογράφους.

Η δεύτερη εισαγγελική παρέμβαση αφορά τα δημοσιεύματα που αφορούν τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών «One Happy Family» στη Λέσβο, που προσφέρει υπηρεσίες στους πρόσφυγες. Η δομή βρίσκεται στον λόφο απέναντι από τον καταυλισμό στο Καρά Τεπέ στη Λέσβο, όπου βρίσκονται περίπου 1.500 άτομα. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός παρήγγειλε στους κατά τόπους αρμόδιους συναδέλφους του να διαπιστώσουν τη βασιμότητα των εν λόγω καταγγελιών και να προβούν άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη διερεύνηση τους.

Δυστυχώς ο νεοφασισμός φουντώνει και πολίτες - με την ανοχή της αστυνομίας όπως φαίνεται - καίνε ανενόχλητοι δομές και χώρους που προορίζονται για τους πρόσφυγες. Αργά το βράδυ του Σαββάτου στάχτη έγινε η δομή "One Happy Family" όπου δίνονταν καθημερινά δωρεάν γεύματα σε πρόσφυγες και λειτουργούσε το "School of Peace" που γίνονταν μαθήματα ελληνικών σε προσφυγόπουλα, στην περιοχή του Καρά Τεπέ στη Μυτιλήνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, Stonisi.gr, όλα δείχνουν πως η φωτιά στη δομή ήταν εμπρηστική ενέργεια. Στελέχη της Πυροσβεστικής, ανέφεραν πως δε λειτουργούσε τις τελευταίες 10 με 15 μέρες λόγω του κλίματος εναντίον των ΜΚΟ που είχε δημιουργηθεί, άρα δεν μπορεί να προήλθε από συσκευές που είχαν αφεθεί αναμμένες και άλλες χρήσεις όπως τσιγάρα κ.α. Τα άτομα που έβαλαν φωτιά είναι γνωστά στην τοπική αστυνομία

Φωτογραφία που δημοσίευσε ο Νασίμ Λομάνι, του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων

Επίσης, σε εμπρησμό αποδίδεται και η πυρκαγιά που έκανε στάχτη τη δομή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με την ονομασία "Stage 2" στη Σκάλα Συκαμνιάς την περασμένη εβδομάδα. Στελέχη της πυροσβεστικής Υπηρεσίας μιλάνε για μια "περίεργη" συγκέντρωση φιαλών υγραερίου μακρά από τα containers της δομής με προφανή στόχο να μην υπάρξουν θύματα από την έκρηξη της φωτιάς. Μετά την αντιφασιστική διαμαρτυρία του Σαββάτου που δικοργανώθηκε από δημοκρατικές κινήσεις του νησιού, οι ντόπιοι νεοναζί με τη επικρότηση των γερμανών, ανταπάντησαν για να δείξουν ότι είναι ενεργοί.

Περίεργο εμπρησμό είχαμε και στην αποθήκη της Αλληλεγγύης στη Χίο, όπου εθελοντές συγκέντρωναν ρούχα και άλλα είδη για τους πρόσφυγες στο νησί. "Έκαψαν την αποθήκη της Αλληλεγγύης και παραλίγο και τους ανθρώπους που κοιμόντουσαν από πάνω, στο σπίτι τους. (...) Η πυροσβεστική ήταν ακόμη εκεί και ερευνούσε. Κάτι βρήκαν, εμπρησμό πιθανότατα υποπτεύονται αλλά ακόμη δεν ανακοίνωσαν. (...) Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα σε μια μικρή κοινωνία. Να βάλουν φωτιά σε σπίτι και σε ανθρώπους που κοιμούνται. Ο εκφασισμός της κοινωνίας προχωράει επικίνδυνα" ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook, ο συγγραφέας Γιαννης Μακριδάκης, δημοσιεύοντας και σχετικές φωτογραφίες.

Φωτογραφίες από τη σελίδα "Αλληλεγγύη στη Χίο"

Στο μεταξύ, στους δρόμους της Χίου και κυρίως της Λέσβου το κλίμα είναι ιδιαίτερα τοξικό και άναρχο με νεοναζί και ακροδεξιούς να έχουν μεταβεί στο νησί, τρομοκρατώντας πρόσφυγες και κατοίκους, ξυλοκοπώντας δημοσιογράφους και μέλη ΜΚΟ και προκαλώντας καταστροφές, χωρίς να υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης.

Γερμανοί νεοναζί στην Λέσβο

Και όχι μόνο αυτό, αλλά κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται στα social media να επιχαίρουν για τις καταστροφές. Ενδεικτικά, ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, της ΝΟΔΕ Ηλείας, Διαμαντής Καρασούλας, σχολίασε τον εμπρησμό του One Happy Family, γράφοντας στο Facebook "One Happy Night" και επιχαίροντας για την πυρκαγιά - χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση από τη ΝΔ.

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, "για την χαοτική και επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στη Λέσβο και για ό,τι συμβεί από εδώ και πέρα", όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου, Αλέξη Χαρίτση

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Χαρίτσης αναφέρει: "Νεοναζί αλωνίζουν στη Λέσβο, σχολείο καίγεται και στελέχη της Ν.Δ. επιχαίρουν. Οι τελευταίες εξελίξεις στη Λέσβο φανερώνουν ότι η ανευθυνότητα, οι παλινωδίες και οι αθλιότητες της κυβέρνησης στο προσφυγικό έχουν καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατία. Παρακρατικές συμμορίες τρομοκρατούν πολίτες, απειλούν ανθρώπινες ζωές, καταλύουν την ασφάλεια και την τάξη. Αυστριακοί και Γερμανοί νεοναζί αλωνίζουν εδώ και τρεις μέρες στο νησί και σχολείο για προσφυγόπουλα γίνεται παρανάλωμα του πυρός. Την ίδια στιγμή, τοπικά στελέχη της Ν.Δ. επιχαίρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Να τους χαίρεστε κ. Μητσοτάκη".

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι οι Γερμανοί νεοναζί που έχουν φτάσει στο νησί έστειλαν το πρωί της Παρασκευής κάτοικοι της Μυτιλήνης. Από την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 υπήρχε πληροφόρηση πως στη Λέσβο έχει φτάσει ομάδα της νεοναζιστικής οργάνωσης «Identity Movement» Γερμανίας (Ιdentitäre Bewegung Deutschland), μέλη της οποίας έχει καταγγελθεί πως βρίσκονται και στον Έβρο τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας stonisi.gr, οι Γερμανοί φασίστες (τουλάχιστον πέντε άτομα) εθεάθησαν το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης, τραβώντας πλάνα και φωτογραφίες. Μετά τις 11 το πρωί, έκαναν βόλτα στην Ερμού, προσποιούμενοι τους ρεπόρτερ με κάμερες από τη Γερμανία. «Ήρθαμε να κάνουμε ρεπορτάζ για να δείξουμε και την πλευρά του Έλληνα», ισχυρίζονταν οι ίδιοι. Οι ακροδεξιοί έγιναν αποδέκτες... δυσαρέσκειας από αρκετούς. Δέχτηκε επίθεση από κάποιον με μαύρο μπουφάν, όπως είπε αυτόπτης μάρτυρας που σημείωσε ότι του άνοιξαν το κεφάλι, καθώς και ότι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στην ιστοσελίδα, οι νεοναζί δήλωσαν ότι κάνουν… «ρεπορτάζ« με την κατάσταση που επικρατεί στο νησί. «Θα σας κάνουμε ό,τι σας κάναμε στα Καλάβρυτα» φέρονται να φώναζαν οι νεοναζί - προφανώς αναφερόμενοι στη 13η Δεκέμβρη του 1943 και στη μαζικότερη σφαγή αμάχων από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Μία επιχειρηματίας στην αγορά της Ερμού που ξέρει γερμανικά τους μίλησε και της είπαν ότι είναι Γερμανοί δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ. «Εγώ δεν θέλω να είναι έτσι το νησί μου, έχουν καταστρέψει όλοι το νησί μου. Δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ να λέω τη γνώμη μου» δήλωσε σοκαρισμένη. Ας σημειωθεί ότι μέσα στους «επισκέπτες» είναι και ο Mario Müller, που σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι νεοναζί και επικεφαλής της «Kontrakultur Halle», μιας περιφερειακής ομάδας του «Identitarian Movement Germany».

Πριν τη μετάβασή του στη Σαξονία-Άνχαλτ, δραστηριοποιήθηκε στον οργανισμό νεολαίας NPD «Young National Democrats». Με αφορμή αυτό το περιστατικό και την παρουσία γερμανών νεοναζί σε Έβρο και νησιά, γεννώνται ερωτήματα για την ανοχή που δείχνει η κυβέρνηση σε ανάλογες πρακτικές όπου ένοπλοι πολιτοφύλακες δημιουργούν κλίμα τρομοκράτησης σε πρόσφυγες, ΜΚΟ και τοπικές κοινωνίες.

Πόσο επικίνδυνο είναι το "Κίνημα Ταυτότητας" που ήρθε στην Ελλάδα. Αν και το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος της Γερμανίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κίνημα της ταυτότητας είναι "σύννομο" καθώς οι ακτιβιστές του παρουσιάζονται ως μοντέρνοι και μετριοπαθείς, οι σχέσεις τους με τους skinhead είναι περισσότερο από εμφανείς, Μπορεί να μην ακούγεται σαν ακροδεξιός εξτρεμιστής ή Ναζί με την πρώτη ματιά αλλά όταν μιλάει ο Daniel Fiß, επικεφαλής του Identitarian Movement (IB) στη Γερμανία, αλλά δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αυτούς δηλώνουν ανοιχτά νεοναζί. Ο Fiß είναι φιλικός, δεν φωνάζει δυνατά, ενώ μέλος του δηλώνει ότι "Δεν κρίνουμε κανέναν με βάση την προέλευσή του, τη θρησκεία, τη σεξουαλικότητα ή κάτι παρόμοιο"

Αυτό, όμως, είναι απλώς μια πρόσοψη, λέει ο δημοσιογράφος Andreas Speit, ο οποίος ασχολήθηκε με το κίνημα στο βιβλίο του "Το Δίκτυο των Ταυτοτήτων". "Το IB κάνει μια απίστευτη προσπάθεια να δημιουργήσει μια φιλική εικόνα, που παρακάμπτει τα στερεότυπα των ακροδεξιών εξτρεμιστών". Έτσι δεν κουρεύονται με την...ψιλή, δεν φορούν αρβύλες ούτε μαύρες μπλούζες και δεν κυκλοφορούν ρόπαλα, αλλά σε όλα τα άλλα ζητήματα, όπως τον νόμος περί ασύλου, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, συνταγματικό δίκαιο, δεν διαφέρουν από τους νεοναζί. Φωτογραφίες στις οποίες ο Αυστριακός ακροδεξιός με πλούσιο ναζιστικό βιογραφικό, Μάρτιν Σέλνερ και οι ομοϊδεάτες τους εμφανίζονται να κρατούν ελληνικές σημαίες και πανό που γράφει «No Way» κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετές να προέρχονται μάλιστα από τον προσωπικό του λογαριασμό. Ο Μάρτιν Σέλνερ είναι ο ηγέτης του αυστριακού ακροδεξιού πυρήνα του κόμματος IBÖ (Identitarian Movement of Austria)

"Χιλιάδες επαναπατρισμοί"

Το IB είναι ιδεολογικά κοντά στους skinhead που έχουν τον σύνθημα «η Γερμανία στους Γερμανούς». Οι ιδέες τους βασίζονται στην έννοια του επονομαζόμενου εθνοπλουρατισμού. "Σύμφωνα με αυτό, κάθε εθνοτική ομάδα υποτίθεται ότι έχει τον προγονικό βιότοπό της, όπου έχει διαμορφώσει τον δικό της πολιτισμό, την παράδοση και την ταυτότητά της κι αυτό πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευθεί. ", εξηγεί ο δημοσιογράφος Speit.

Το αίτημα τους για «επαναπροώθηση» προέρχεται από τον εθνοπλουραλισμό: οι μετανάστες και τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα πρέπει να σταλούν πίσω στις "χώρες προέλευσής τους". Είναι πολύ σκληροί σε αυτό το ζήτημα και λένε σαφώς ότι «όποιος δεν είναι Γερμανός εκ καταγωγής δεν έχει δουλειά στη Γερμανία». Έτσι εάν έχετε Γερμανικό διαβατήριο αλλά έχετε ρίζες σε άλλη χώρα, πρέπει να επιστρέψετε στο σπίτι των προγόνων σας. Από την άλλη ηγέτης τους Daniel Fiß σε μια συνέντευξη στην DW προσπαθεί να τονίσει ότι η κίνησή του δεν έχει τίποτα εναντίον ανθρώπων με ξένες ρίζες.

Αυτή η ασάφεια είναι μια «διακριτική τακτική του IB», λέει ο δημοσιογράφος Speit. "Ξέρουν τι να πουν, πότε και πού να το πουν και φαίνονται μετριοπαθείς." Διαφορετικά, θα ήταν εύκολο να δούμε ποιες ριζοσπαστικές θέσεις έχουν πραγματικά.

