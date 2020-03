Κορονοϊός Ελλάδα εξετάσεις: Πόσο κοστίζει το τεστ για τον κορονοϊό στα ιδιωτικά θεραπευτήρια

Κορονοϊός Ελλάδα εξετάσεις: «Χρυσές» είναι οι εξετάσεις για τον κορονοϊό στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Tι λέει στον flash.gr ο Γ.Γ. της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) και νευροχειρουργός Παναγιώτης Παπανικολάου.

Κορονοϊός Ελλάδα εξετάσεις: Απαγορευτικό για τα μέσα πορτοφόλια είναι το κόστος για μια εξέταση για κορονοϊό σε ιδιωτικά κέντρα, αφού το πακέτο περιλαμβάνει τρεις χρεώσεις: τεστ για το νέο ιό, τεστ για γρίπη αλλά και ιατρική επίσκεψη. Το σύνολο δε αγγίζει τα 290 ευρώ. Σύμφωνα με την απόδειξη που ανάρτησε στο twitter ο Γ.Γ. της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) και νευροχειρουργός Παναγιώτης Παπανικολάου, άτομο το οποίο επισκέφθηκε το Σάββατο το θεραπευτήριο, πλήρωσε 140 ευρώ για το τεστ του κορονοϊού και 70 ευρώ και την εξέταση της γρίπης ενώ τα υπόλοιπα χρήματα κόστισε η επίσκεψη του Διευθυντού, η έγκριση του οποίου είναι απαραίτητη.

Ο νευροχειρουργός κατήγγειλε στον flash.gr το περιστατικό ζητώντας την παρέμβαση του υπουργείου Υγείας: «Είναι αίσχος όταν έχουμε μια υγειονομική κρίση, όπως ο κορονοϊός, να υπάρχει μια εκμετάλλευση της αγωνίας των συνανθρώπων μας, με τέτοιο προκλητικό τρόπο και το σύστημα να αφήνεται ασύδοτο στο "μακρύ χέρι" της αγοράς». Επισήμανε δε ότι πρόβλημα υπάρχει και στα απλά υλικά, μάσκες και αντισηπτικά, καθώς δεν έγινε μια κεντρική προμήθεια για τα νοσοκομεία αλλά αφέθηκαν να ενεργήσουν αυτόνομα με αποτέλεσμα να μη βρίσκουν προμήθειες, την ώρα που έχουμε καταγγελία για φαρμακείο έξω από το Ασκληπιείο που «μοσχοπουλάει» τις μάσκες.



Την καταγγελία του γιατρού επιβεβαίωσε με χθεσινή του ανάρτηση στο Facebook και ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου, ο οποίος μετά από επίσκεψη του στην Τουρκία, αποφάσισε να εξεταστεί για κορονοϊό, όμως μόλις άκουσε το ποσό αποφάσισε να φύγει άπραγος.

Σχετικά με τον κορονοϊό και τις εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) ο κ. Παπανικολάου δήλωσε στον flash.gr:

«Εμείς ως ομοσπονδία είχαμε ενημερώσει εγκαίρως - από τα μέσα Φεβρουαρίου- το υπουργείο Υγείας πως πρέπει επειγόντως να γίνουν κάποια πράγματα σχετικά με τις ΜΕΘ και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, μόνο που δυστυχώς δεν έγιναν τίποτα απ’ όλα αυτά. Το ζήτημα είναι να μην έρθουν πολλά βαριά περιστατικά γιατί τότε θα διαπιστώσουμε ότι δεν πρόκειται απλώς για υγειονομική κρίση αλλά για κρίση στις εντατικές».

Εξάλλου αναφέρθηκε σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 25/02/20 στο The Lancet (Global Health) στο άρθρο “Potential association between COVID_19 mortality and health-care resource availabillity”, με ανάλυση στοιχείων από δεκάδες χιλιάδες περιστατικά από διαφορετικές περιοχές της Κίνας. Στο άρθρο φαίνεται ότι σε περιοχές με ικανοποιητική πρόσβαση του πληθυσμού σε επαρκείς υπηρεσίες περίθαλψης η θνητότητα ήταν (0 – 0,3%), Αντίθετα σε περιοχές που δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, η θνητότητα ήταν υπερδεκαπλάσια (3 – 5%). Αυτή η διαπίστωση τόνισε ο κ. Παπανικολάου αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση πρέπει να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας με συμμετοχή της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην αντιμετώπιση της επιδημίας, με περιρισσότερες κλίνες ΜΕΘ, προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ενισχυμένη προμήθεια σε φάρμακα και υγειονομικό υλικό.