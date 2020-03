Κορονοϊός Αμβρόσιος: Σχεδόν απαγορεύει στον Κυριάκο Μητσοτάκη να κλείσει τους ναούς

Κορονοϊός Αμβρόσιος: Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι δεν τη δημόσια υγεία δεν παίζουμε. Κι αντί να πρωτοστατούν σπέρνουν διχόνοια!

Κορονοϊός Αμβρόσιος: Σε ανοιχτή επιστολή του ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μην γίνει "διώκτης του Χριστού" και τονίζει, οτι η κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τις εκκλησίες. Ισχυρίζεται, ότι ο ιός κατασκευάστηκε στις ΗΠΑ, το 1981! "Κύριε Πρωθυπουργέ! Μή γίνεσθε διώκτης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ!", σημειώνει στην επιστολή του ο Αμβρόσιος και -γράφοντας μάλιστα με κεφαλαία γράμματα- επιμένει ότι η θεία κοινωνία δεν μεταδίδει οποιαδήποτε νόσο αλλά θεραπεύει κιόλας "την ψυχή και το σώμα κάθε πιστού χριστιανού".

Προ ημερών ο άλλοτε Μητροπολίτης Καλαβρύτων, με περίσσεια αυτοπεποίθηση έβγαλε από την τσέπη του δύο μπουκαλάκια που έχουν την δυνατότητα να ψεκάζουν (spray) και εντός των οποίων υπήρχε ο Μεγάλος Αγιασμός, δηλαδή ο αγιασμός των Θεοφανείων και πρότεινε να το χρησιμοποιήσουν όσοι θέλουν για να προστατευτούν από τον κορονοϊό. Έκανε δε και επίδειξη στους πιστούς, ψεκάζοντας το πρόσωπό του... Διαβάστε Αναλυτικά

Αναλυτικά η επιστολή

“Ἐξοχώτατε καί Ἀγαπητέ μοι Κύριε Πρωθυπουργέ,

Περιῆλθεν εἰς χεῖρας μου τό ὑπ’ἀριθμ. 42, τ. 1ον/25.02.2020 ΦΕΚ, ὅπου δημοσιεύεται ἡ «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ», καί γνωστοποιοῦνται τά «κατεπείγοντα μέτρα ἀποφυγῆς καί περιορισμοῦ τῆς διάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ», εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας προβάλλεται τό Ὑμέτερον ὄνομα, καθώς ἐπίσης καί τά ὀνόματα τῶν Μελῶν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.

Οὐ μόνον μέ πολλήν ἔκπληξιν, λοιπόν, ἀλλά καί μέ πόνον ψυχῆς ἀνέγνω-σα εἰς τό ἄρθρον 3 παράγρ. στ΄ «τά μέτρα πρόληψης», τά ὁποῖα ἀπεφασίσατε νά λάβετε πρός ἀποφυγήν τῆς μεταδόσεως τῆς νόσου τοῦ Κορονοϊοῦ. Μεταξύ ἄλλων διαλαμβάνονται ἐπί λέξει καί τά ἑξῆς:

«(στ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, χώρων θρησκευτικής λατρείας… Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρουτιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών…».

Ἐξοχώτατε,

Ἡ δημοσίευσις τῆς διατάξεως, καθ’ ἥν προτίθεσθε νά προβῆτε «στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας …..χώρων θρησκευτικής λατρείας….», δηλ. νά ἀπαγορεύσετε τήν τέλεσιν τῆς θείας λειτουργίας καί τῶν λοιπῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν εἰς τούς ἱερούς Ναούς μας, ἐπλημμύρισεν τήν καρδίαν μου μέ μίαν ἀπαρηγόρητον θλῖψιν! Κατόπιν τούτου, διακόπτων τήν ἀπόλυτον σιωπήν, εἰς τήν ὁποίαν ἑκουσίως ὑπέβαλον τόν ἑαυτόν μου ἀπό τῆς 23ης Νοεμβρίου 2019, ὡς σχολάζων Μητροπολίτης, ἀποτολμῶ νά Σᾶς ἀπευθύνω τήν παροῦσαν ἀνοικτήν ἐπιστολήν, δεδομένου ὅτι «τά δημοσίως λεγόμενα καί πραττόμενα, δημοσίως πρέπει καί νά ἐλέγχωνται» κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομον (βλ. ΕΠΕ. 23, 393).

Σᾶς πληροφορῶ, λοιπόν, ὅτι ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ νά ἀπαγορεύσετε τήν λειτουργίαν τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός πρόληψιν τῆς περαιτέρω μεταδόσεως τοῦ Κορονοϊοῦ, καθ’ ὅσον ὁ Ναός τοῦ Χριστοῦ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΝΟΣΟΝ, ΑΛΛ’ ΑΝ-ΤΙΘΕΤΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ κάθε πιστοῦ χριστιανοῦ!

Οὐδέποτε ἔφθασεν εἰς τήν ἀκοήν Σας, ὅτι εἰς τόν τάδε Ναόν ἔγινεν ἡ θαυματουργική ἴασις τοῦ δεῖνα χριστιανοῦ; Οὐδέποτε ἠκούσατε π.χ. ὅτι εἰς τό ἱερόν Προκύνημα τῆς Παναγίας τῆς Τήνου τελοῦνται συνεχῶς θαυματουργικαί θερα-πεῖαι ἀσθενούντων;

Εἰς τόν Ὀρθόδοξον Ναόν συντελοῦνται συνεχῶς θαύματα! Ἀσθενεῖς θεραπεύονται, παράλυτοι ἀνορθώνονται, ἀνιάτως πάσχοντες ἀπολαμβάνουν καἰ πάλιν τό ἀγαθόν τῆς ὑγείας! Ἄνθρωποι, ἀπελπισμένοι ἀπό τήν ἰατρικήν φροντίδα, καταφεύγουν μέ ταπείνωσιν εἰς τόν ἱερόν Ναόν, πλησιάζουν τόν ἱερέα, δέχονται τήν εὐλογίαν του καί ἀνασταίνονται! Ὡσαύτως τό λαδάκι ἀπό τό κανδήλι τῶν Ἁγίων μας πολύ συχνά άναδεικνύεται φάρμακον διά τόν πιστόν ἄνθρωπον!

Πῶς, λοιπόν, Ὑμεῖς θά κλείσετε τούς Ναούς μας; Πῶς θά ἀπαγορεύσετε τήν τέλεσιν τῆς θείας λειτουργίας ἐν ὥρᾳ μιᾶς μεγάλης δοκιμασίας τοῦ Λαοῦ μας; Ὁ Χριστός μας ἀποτελεῖ τό καταφύγιον ὅλων τῶν πονεμένων, τῶν ἀσθενούντων, τῶν ἀπελπισμένων ἀδελφῶν μας! Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ, ΔΕΝ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ! Εἶναι ὁ Οἶκος τοῦ Κυρίου, ἡ κατοικία τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου! Καί συγχρόνως τό καταφύγιον τῆς σωτηρίας διά τόν ἄνθρωπον!

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀποστέλλων τούς Μαθητάς Του εἰς τήν διακονίαν τοῦ κηρύγματος, ἔδωκεν εἰς Αὐτούς τήν ἐξουσίαν κατά πνευμάτων ἀκαθάρτων, λέγων πρός Αὐτούς: «ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε, δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ. κεφ. ι΄, 8).

Τό χάρισμα τῆς θεραπευτικῆς αὐτῆς ἐξουσίας καί δωρεᾶς μετά ταῦτα ἔχει μεταβιβασθῆ πρός τούς ἡγιασμένους Ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς! Εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου, ἐπί παραδείγματι, ἐκεῖ ψηλά εἰς τόν Λυκαβηττόν, καθημερινῶς τελεσιουργοῦνται θαύματα, ἀναρίθμητα θαύματα, καί ἰάσεις παντοειδεῖς διά τοῦ Τιμίου Σταυροῦ! Δέν ὑπέπεσεν εἰς τήν ἀντίληψίν Σας;

Οὐδέποτε ἐπίσης ἐπληροφορήθητε, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶχε καί ἐξακολουθεῖ νά ἔχῃ Ἐφημερίους – ἱερεῖς σέ Ἄσυλα Ἀνιάτων, σέ Λεπροκομεῖα, Θεραπευτήρια Νοσημάτων Θώρακος («φθυσιατρεῖα» δηλ. διά τήν φυματίωσιν), γενικῶς εἰς τά πάσης φύσεως Νοσοκομεῖα;

Οὐδέποτε ἠκούσατε, ὅτι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἀποστέλλει καθημερινῶς καί ἄνευ τινος δισταγμοῦ τούς εὐλαβεστά-τους Ἐφημερίους εἰς τάς οἰκίας ἀσθενούντων χριστιανῶν, προκειμένου νά μεταδώσουν εἰς αὐτούς τό Σῶμα και τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ; Οὐδείς ποτέ ἐξ ὅλων αὐτῶν τῶν ἱερέων ὑπεβλήθη εἴτε εἰς ἀπολύμανσιν, εἴτε εἰς ἀπομόνωσιν κλπ.!

Οὐδέποτε ἐπίσης ἀντελήφθητε, ὅτι κατά τήν θείαν λειτουργίαν ὁ ἱερεύς προσκαλεῖ τούς πιστούς νά προσέλθουν καί νά μεταλάβουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας ἀπό τό ἴδιον Ἅγιον Ποτήριον, τό «Κοινόν Ποτήριον» τοῦ Χριστοῦ, καί ὅλοι χρησιμοποιοῦν τήν ἴδια ἱερά Λαβίδα;

Μετά τήν γνωστήν πρόσκλησιν «Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε…», ὡς γνωστόν, προσέρχον-ται ἀδιακρίτως ἄνδρες καί γυναῖκες, νέοι καί γέροι, μικρά παιδάκια καί νήπια διά νά μεταλάβουν ὅλοι αὐτοί ἀπό τό ἕνα καί μοναδικό Ἅγιον Ποτήριον καί ἀποδέχονται εἰς τό στόμα τους τήν αὐτήν ἁγίαν Λαβίδα, καθ’ὅσον ἡ Θεία Κοινωνία ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΚΟΡΟΝΟΪΟΎΣ ΚΛΠ.!

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος μᾶς συμβουλεύει: «ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας καί προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτόν, ἀλείψαντες αὐτόν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου. Καί ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα καί ἐγερεῖ αὐτόν ὁ Κύριος…»(Ἰακ. ε΄14-15). Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, λοιπόν, εἶναι ταυτισμένη μέ τόν ἀσθενοῦντα καί ἀποτελεῖ τό θεραπευτήριον τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Μή γίνεσθε διώκτης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ!

Σᾶς ἱκετεύω: Σπεύσατε νά διορθώσετε τό κείμενον τῆς Πράξεως Νομοθε-τικοῦ περιεχομένου, δηλ. νά διαγράψετε ΑΜΕΣΩΣ τίς τρεῖς λέξεις: «….χώρων θρησκευτικής λατρείας….». Μή γίνεσθε ἀσεβής! Ἀλλοιῶς, ὡς διώκτης τῆς Ἐκκλησίας, θά σύρετε ἐπάνω Σας τήν κατάραν τοῦ Θεοῦ!

Εἰς τό Διαδίκτυον κυκλοφορεῖ ἡ εἴδησις, ὅτι εἴχετε κάποιαν τηλεφωνικήν ἐπικοινωνίαν μετά του Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά-δος κ. κ. Ἱερωνύμου, τόν Ὁποῖον καί παρεκαλέσατε διά τήν ἀρωγήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τόν ἀγῶνα Σας κατά τοῦ Κορονοϊοῦ. Ἐπράξατε πολύ σωστά καί Σᾶς συγχαίρω! Κατ΄αὐτήν τήν κρίσιμον ὥραν μᾶς χρειάζεται ἡ πανοπλία τοῦ Θεοῦ! Ὁ Ἀπ. Παῦλος φωνάζει: «Ἐνδύσασθε τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρός τό δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρός τάς μεθοδείας τοῦ Διαβόλου»(Ἐφεσ. στ΄, 11).

Πλήν ὅμως κατά τήν ἐπικοινωνίαν Σας μετά τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκ-κλησίας τῆς Ἑλλάδος, δυστυχῶς, δέν εἴδομεν νά θίγεται καί τό ζήτημα τῆς μή σφραγίσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἱερῶν Ναῶν, δηλ. ἡ διόρθωσις τοῦ κειμένου τῆς Πράξεως Νομοθετικοῦ περιεχομένου! Ναί, κατά τήν ἐπικοινωνίαν Σας, οὐδείς ἐξ Ὑμῶν ἔθιξε τό ζήτημα τοῦτο! ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: ΔΕΝ ΕΙΔΟΜΕΝ ΝΑ ΘΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΑΩΝ, ἐάν ἐπεκταθῇ ὁ Κορονοϊός, καθώς ἐπιτάσσει ἡ Πρᾶξις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου. Δυστυχῶς, δυστυχέστατα θά ἔλεγον, καί αὐτή αὕτη ἡ Ἱερά Σύνοδος εἰς τό σήμερον ἐκδοθέν σχετικόν Ἀνακοινωθέν ΔΕΝ ΘΙΓΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΝ ΤΟΥΤΟ ΖΗΤΗΜΑ!

Ἐν κατακλεῖδι, Σᾶς ἐρωτῶ, Κύριε Πρωθυπουργέ,

Δέν ἐπληροφορήθητε ἆραγε, ὅτι ὁ Κορονοϊός ἔχει κατασκευασθῆ εἰς τήν Ἀμερικήν ἤδη ἀπό τοῦ ἔτους 1981 ἐκ μέρους τῶν σκοτεινῶν δαιμονικῶν Όργανώσεων τῆς Παγκοσμιοποιήσεως; Οὐδείς, λοιπόν, τῶν Συνεργατῶν Σας ἔλαβε τήν πρωτοβουλίαν νά Σᾶς πληροφορήσῃ, ὅτι ἀπό τοῦ ἔτους 1981, μέ τό ψευδώνυμον «Ουχάν-400», εἶχε προγραμματισθῆ, διά νά διαδοθῇ πολύ ἀργότερα, δηλ. τώρα, σήμερα, κατά τό ἔτος 2020, ὁ μολυσματικός αὐτός ἰός; (!!!)

Ἤδη ἀπό τοῦ ἔτους 1981 ἔχουν δημοσιευθῆ τά ἑξῆς: «In around 2020 a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments…»! Ταῦτα ἔγραφεν ὁ συγγραφεύς Dean Koontz εἰς τό σύγγραμμά του «The Eyes of darkness». ([1][1]).

Τά ἔργα τοῦ Διαβόλου ἀντιμετωπίζονται καί καταλύονται μόνον μέ τήν προσευχήν καί μέ τήν ἕνωσίν μας μέ τόν Θεόν! Εἶναι, λοιπόν, ἀνάγκη νά ἐπανέλθωμεν εἰς τήν ἀγκάλην τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ! Προβάλλει ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη, διά νά ἐπιστρέψωμεν εἰς τόν Οἶκον τοῦ Θεοῦ, δηλ. τόν ἱερόν Ναόν! Πῶς, λοιπόν, Ὑμεῖς θά σφραγίσετε τούς Χώρους τῆς θείας λατρείας;

Ἐντίμως, λοιπόν, Σᾶς πληροφοροῦμεν, ὅτι ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ νά διατάξετε τό σφράγισμα τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅσον καί ἐάν ἤθελεν ἐξαπλωθῆ ὁ Κορονοϊός! Τοῦτο ὤφειλε νά τό καταστήσῃ σαφές εἰς Ὑμᾶς ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ σιωπή τῶν Ἀμνῶν δέν εἶναι πάντοτε ἡ καλυτέρα λύσις! Διό καί ἡμεῖς, ἕνας ταπεινός καί ἐφησυχάζων τώρα πιά πρεσβύτης Ἀρχιερεύς, λύομεν τήν σιωπήν μας καί βροντοφωνάζομεν: «Κάτω τά χέρια Σας ἀπό τήν Ὀρθό-δοξον Ἐκκλησίαν, τήν Μητέρα καί Τροφόν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους».

Ταῦτα ἐθεωρήσαμεν χρέος νά καταθέσωμεν πρός Ὑμᾶς τόν παλαιόν ἐκλεκτόν Φίλον μετά πολλῆς παρρησίας, κατά τό γνωστόν λόγιον «Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δ’ἀλήθεια» κατά τόν Ἀριστοτέλην.

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν

Μετά βαθυτάτης τιμῆς καί εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ”