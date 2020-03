Κορονοϊός Ελλάδα: Εξιτήριο στην πρώτη γυναίκα στη χώρα θετική στον ιό που γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι

Κορονοϊός Ελλάδα: Βγαίνει από το Νοσοκομείο Αττικόν η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα θετική στον κορονοϊό που γέννησε στις 18 Μαρτίου ένα υγιέστατο αγοράκι.

Κορονοϊός Ελλάδα: Η μητέρα και το μωρό είναι σε άριστη κατάσταση. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο η μητέρα μετά από δύο αρνητικά τεστ μπορεί να πάρει εξιτήριο και να πάει σπίτι της μαζί με το μωράκι της, το οποίο και στο πρώτο τεστ που έγινε και τα αποτελέσματα της rt-PCR, ήταν αρνητικά για COVID-19, κάτι που κάνει τους γιατρούς να ελπίζουν ότι η μετάδοση του Covid-19 δεν γίνεται διαπλακουντιακά στη διάρκεια της κύησης.

Η 24χρονη γυναίκα βρισκόταν στην 40ή εβδομάδα κύησης και παρακολουθείτο στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Όταν παρουσίασε συμπτώματα γρίπης (πυρετό, βήχα) ενημέρωσε τον ΕΟΔΥ και της συστήθηκε να μεταβεί στο Νοσοκομείο Αττικόν για την περάτωση του τοκετού. Η γυναίκα καθώς και ο σύζυγός της βρέθηκαν θετικοί στον COVID-19. Η περάτωση του τοκετού κρίθηκε επιβεβλημένο να γίνει με καισαρική τομή λόγω δυσαναλογίας και μακροσωμίας του εμβρύου (βάρος γέννησης νεογνού 4.140 γραμμάρια). Η μητέρα μεταφέρθηκε σε θάλαμο βραχείας νοσηλείας με αρνητική πίεση και το νεογνό μεταφέρθηκε στη μονάδα προώρων νεογνών για παρακολούθηση.

Στο Νοσοκομείο «Αττικόν» παραμένει για παρακολούθηση η δεύτερη γυναίκα θετική στον COVID-19 που γέννησε επίσης ένα υγιέστατο αγοράκι. Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Μαρτίου γεννήθηκε το δεύτερο μωρό από μητέρα θετική στον Covid-19, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν». Μητέρα και βρέφος είναι καλά στην υγεία τους και παρακολουθούνται από τους γιατρούς. Αναμένεται να ληφθεί δείγμα από το νεογέννητο, ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι και εκείνο φορέας του κορονοϊού.

Να σημειωθεί ότι ερευνητική πρόταση στον ΕΟΔΥ που αφορά στη χρήση ενός γνωστού φαρμάκου, της κολχικίνης, για τη θεραπεία ασθενών από την νόσο του COVID-19 κατέθεσε ερευνητική ομάδα υπό τον καθηγητή Καρδιολογίας κ. Σπύρο Δευτεραίο. Στο ερευνητικό πρωτόκολλο συμμετέχει μεγάλος αριθμός διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, από τον χώρο της της Λοιμωξιολογίας, της Καρδιολογίας, της Επιδημιολογίας, της Πνευμονολογίας και της Εντατικής Θεραπείας.

