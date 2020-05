Ηλίας Μόσιαλος: «Ο εμβολιασμός BCG μάλλον δεν συσχετίζεται με διαφορές στα ποσοστά θετικότητας SARS-CoV-2», σημειώνει ο καθηγητής για την Πολιτική της Υγείας σε αναλυτική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. «Σχεδόν 100 χρόνια από τότε που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον άνθρωπο ως εμβόλιο για τη φυματίωση, το BCG, προτάθηκε πρόσφατα ως πιθανός παράγοντας πρόληψης για τη νόσο COVID-19. Η αιτία ήταν η διαπίστωση ότι χώρες χωρίς καθολικές πολιτικές εμβολιασμού BCG (όπως οι Ιταλία, Ολλανδία, ΗΠΑ) είχαν πληγεί σοβαρότερα σε σύγκριση με χώρες με καθολικές και μακροχρόνιες πολιτικές εμβολιασμού BCG. Εάν ίσχυε αυτό θα μπορούσε και να εξηγήσει, εν μέρει, το γιατί για παράδειγμα η Ισπανία έχει σχεδόν 27,000 θανάτους από τον κορωνοϊό, ενώ ο αριθμός των θανάτων της γειτονικής της Πορτογαλίας δεν υπερβαίνει τους 1200.

Στο Ισραήλ, το εμβόλιο BCG χορηγούνταν σε όλα τα νεογέννητα ως μέρος του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού μεταξύ 1955 και 1982. Από το 1982, το εμβόλιο χορηγείται μόνο σε μετανάστες από χώρες με υψηλό επιπολασμό της φυματίωσης. Αυτή η αλλαγή επέτρεψε τη σύγκριση των ποσοστών μόλυνσης και των αναλογιών με σοβαρή νόσο COVID-19 σε 2 παρόμοιους πληθυσμούς: άτομα που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια των 3 ετών πριν και 3 ετών μετά τη διακοπή του καθολικού προγράμματος εμβολίων BCG.

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Medical Association, (JAMA. Published online May 13, 2020. doi:10.1001/jama.2020.8189) που ανέλυσε αυτήν την ομάδα Ισραηλινών ενηλίκων ηλικίας 35 έως 41 ετών, ο εμβολιασμός BCG στην παιδική ηλικία δεν συσχετίστηκε με διαφορές στα ποσοστά θετικότητας στη διάγνωση για το SARS-CoV-2 σε σύγκριση με τον μη εμβολιασμό.

Αναλύθηκαν 3064 κλινικά δείγματα που προέρχονταν από ασθενείς που γεννήθηκαν μεταξύ 1979-1981, και 2869 που ήταν μεταξύ πιθανών μη εμβολιασμένων ατόμων που γεννήθηκαν μεταξύ 1983-1985. Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στο ποσοστό των αποτελεσμάτων των θετικών τεστ στην ομάδα εμβολιασμένων με BCG (361 [11,7%]) έναντι της μη εμβολιασμένης ομάδας (299 [10,4%] ή στα ποσοστά θετικότητας ανά 100,000 (121 σε ομάδα εμβολιασμένων έναντι 100 στη μη εμβολιασμένη ομάδα). Υπήρχε 1 περίπτωση σοβαρής νόσου (αναπνευστική υποστήριξη ή εισαγωγή στη ΜΕΘ) σε κάθε ομάδα και δεν αναφέρθηκαν θάνατοι.

Συμπερασματικά, αυτή η μελέτη δεν υποστηρίζει την ιδέα ότι ο εμβολιασμός BCG στην παιδική ηλικία έχει προστατευτικό αποτέλεσμα έναντι του COVID-19 στην ενηλικίωση».