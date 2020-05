Καιρός καύσωνας: Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παραμείνουν αυξημένες στην ατμόσφαιρα, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμα και στους 40 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 και τοπικά έως το πρωί έως 4 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις τρία έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στα ανατολικά το πρωί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 35 και τοπικά στη Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη και στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη η μέγιστη τοπικά 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Ρεκόρ θερμοκρασίας

Νέα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο σημειώθηκαν το Σάββατο 16/05 σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα σημαντικότερα των οποίων συνοψίζονται παρακάτω.

• Μοίρες 40.2 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

• Μεγαλόπολη 39.3 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

• Ψυχικό Αθηνών 39.3 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)

• Μολάοι Λακωνίας 38.9 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

• Νεμέα 38.6 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

• Μαρούσι 37.6 C (ρεκόρ 10 ετών λειτουργίας)

• Πύργος Ηλείας 36.8 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

• Αθήνα – Γκάζι 35.4 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)

• Τζερμιάδων Λασιθιου 34.9 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στην Πλώρα Ηρακλείου και ήταν ίση με 41.8 C, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί και παρουσιάζει τους 8 σταθμούς που κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες.