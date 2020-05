Ακρόπολη: Υψηλός ο συμβολισμός της ημέρας, καθώς το άνοιγμα της Ακρόπολης συνέπεσε με την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων. Πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι άνοιξαν σήμερα, 18 Μαΐου, τις πύλες τους για τους επισκέπτες μετά από δύο μήνες lockdown, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού στην Ελλάδα. Μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν ειδική αναφορά στο άνοιγμα της Ακρόπολης.

Δείτε βίντεο από την είσοδο των πρώτων ξένων δημοσιογράφων που μπήκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης:

Δείτε βίντεο από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων

Λίγες ώρες πριν το επίσημο άνοιγμα, το αμερικανικό δίκτυο ABC είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη:

As Greece reopens iconic archaeological sites after incredible success combating coronavirus, @ABC News’ @JamesAALongman is in Athens where they’re introducing precautions as they figure out how to welcome tourists back safely. https://t.co/8bpXG7e8lm pic.twitter.com/3Hv3wvhR9h — ABC News (@ABC) May 18, 2020

Αναφορές στο άνοιγμα της Ακρόπολης από το CNN έως το Al Jazzeera:

Greek President Katerina Sakellaropoulou reopens the Acropolis in Athens to the public pic.twitter.com/2nmX4W76UR — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 18, 2020

Πρώτη επισκέπτρια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Για συμβολικούς λόγους πρώτη επισκέπτρια της Ακρόπολης ήταν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, την οποία ξενάγησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου «τα μάρμαρα έλαμπαν στον ήλιο, όπως στον στίχο του Γιώργου Σεφέρη». Σημείωσε ότι «με τη φροντίδα στα μοναδικά πολιτιστικά μας μνημεία, με την αγάπη και την αναγνώριση στη διαιώνια αξία τους -και την αυστηρή, βέβαια, τήρηση των υγειονομικών μέτρων- θα σηκωθούμε όλοι μαζί λίγο ψηλότερα».

Υπενθυμίζεται ότι για την επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους υπάρχει σύσταση για μάσκες στους επισκέπτες, με τους ξεναγούς να φορούν υποχρεωτικά μάσκες.