Εκατοντάδες πολίτες βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στους δρόμους στο Ψυρρή για να απολαύσουν την όμορφη βραδιά αλλά και ένα ποτό έξω από καταστήματα take away. Έτσι δημιουργήθηκε με όλα τα μπαρ να προσφέρουν take away αλκοόλ σε πλαστικό.

Δύο μέρες πριν την επίσημη επανέναρξη της εστίασης και ορισμένοι ιδιοκτήτες μπαρ στη περιοχή του Ψυρρη βιάστηκαν να ανοίξουν τα καταστήματα τους προκαλώντας άνευ προηγούμενου συνωστισμό. Οι εικόνες από βίντεο είναι χαρακτηριστικές.

Και στη Θεσσαλονίκη

Χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη παρόμοια εικόνα από συγκεντρωμένο κόσμο μόνο που έλειψαν και τα μικροεπεισόδια.

Ένταση επικράτησε στη συμβολή των οδών Προξένου Κορομηλά και Καρόλου Ντηλ, όπου για ακόμη ένα βράδυ έχει συγκεντρωθεί πολύς κόσμος για να πιει το ποτό του σε καταστήματα που λειτουργούν ως Take Away.

Σύμφωνα με το thestival.gr ενώ πολύς κόσμος παρέμενε έξω από τα μπαρ που λειτουργούν στην περιοχή, κρατώντας σχεδόν κλειστή την οδό Καρόλου Ντηλ για τα ΙΧ, δύο άντρες προσπάθησαν να περάσουν με το κάμπριο αυτοκίνητό τους από το σημείο.

Τότε, ένα άτομο επιτέθηκε στους δύο άντρες για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Με την επέμβαση των ψυχραιμότερων, ο θερμόαιμος άντρας απομακρύνθηκε και ο οδηγός με τον συνοδηγό του ΙΧ έφυγαν από το σημείο λίγο πριν φτάσει στον χώρο ισχυρή αστυνομική δύναμη.