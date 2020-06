ο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, δια μέσω του υψηλόβαθμου διπλωμάτη, Τσαγατάι Ερτζίγες, δημοσίευσε μέσω Twitter τον νέο χάρτη που υπέβαλε η Αγκυρα στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, δηλώνοντας τα νέα όρια της «υφαλοκρηπίδας» τους, που φτάνουν μέχρι τα ελληνικά νησιά Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο και Κρήτη, εξαφανίζοντας παράλληλα τελείως από το χάρτη το Καστελόριζο.

Παράλληλα, ο Τούρκος διπλωμάτης παραθέτει το χάρτη με τις περιοχές, για τις οποίες τα Τουρκικά Πετρέλαια ζητούν άδεια για έρευνα και γεωτρήσεις. Οι περιοχές καταδεικνύονται με βελάκι, χωρίς να είναι κατατμημένα ακόμη τα επίμαχα τεμάχια για τα οποία έχει υποβάλει αίτηση η εταιρεία των Τουρκικών Πετρελαίων. Όπως εξηγεί το τουρκικό ΥΠΕΞ, μέσω tweet Ερτζίγες: «Αναφορικά με την ανακοίνωση του υπουργείου μας (σ.σ. με ημερομηνία 2 Ιουνίου 2020, απαντώντας στο Νίκο Δένδια περί αιτήσεων για άδεια ερευνών ανατολικά της Κρήτης) αυτά είναι τα θαλάσσια σύνορά μας στην ανατολική Μεσόγειο, όπως τα έχουμε δηλώσει στα ΗΕ και τα όρια των περιοχών για τις οποίες ο ΤΡΑΟ έχει αιτηθεί άδεια για έρευνες και γεωτρήσεις».

Ο χάρτης υπεβλήθη στις 18 Μαρτίου κι έχει «εξαφανίσει» το Καστελόριζο, ενώ κάνει «δικά» της τα νησιά Κάσου και Καρπάθου

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, δια μέσω του υψηλόβαθμου διπλωμάτη, Τσαγατάι Ερτζίγες, δημοσίευσε μέσω Twitter τον νέο χάρτη που υπέβαλε η Αγκυρα στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, δηλώνοντας τα νέα όρια της «υφαλοκρηπίδας» τους, που φτάνουν μέχρι τα ελληνικά νησιά Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο και Κρήτη, εξαφανίζοντας παράλληλα τελείως από το χάρτη το Καστελόριζο.

Παράλληλα, ο Τούρκος διπλωμάτης παραθέτει το χάρτη με τις περιοχές, για τις οποίες τα Τουρκικά Πετρέλαια ζητούν άδεια για έρευνα και γεωτρήσεις. Οι περιοχές καταδεικνύονται με βελάκι, χωρίς να είναι κατατμημένα ακόμη τα επίμαχα τεμάχια για τα οποία έχει υποβάλει αίτηση η εταιρεία των Τουρκικών Πετρελαίων. Όπως εξηγεί το τουρκικό ΥΠΕΞ, μέσω tweet Ερτζίγες: «Αναφορικά με την ανακοίνωση του υπουργείου μας (σ.σ. με ημερομηνία 2 Ιουνίου 2020, απαντώντας στο Νίκο Δένδια περί αιτήσεων για άδεια ερευνών ανατολικά της Κρήτης) αυτά είναι τα θαλάσσια σύνορά μας στην ανατολική Μεσόγειο, όπως τα έχουμε δηλώσει στα ΗΕ και τα όρια των περιοχών για τις οποίες ο ΤΡΑΟ έχει αιτηθεί άδεια για έρευνες και γεωτρήσεις».

Παρατίθεται επίσης η επιστολή του νόμιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στον ΟΗΕ, Σινιρλίογλου, προς τον ΟΗΕ με τα νέα όρια της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας» και τον επίμαχο χάρτη.

With regard to @MFATurkey statement QA-43🇹🇷

🔴Turkey’s CS/EEZ boundaries in the Eastern Mediterranean as declared to the UN https://t.co/512LyHpAwo 🔴Turkish Petroleum’s recent request for new off-shore survey and exploitation licences covers areas within these boundaries. pic.twitter.com/6490J5reKO

— Çağatay Erciyes 🇹🇷 (@CErciyes) June 2, 2020