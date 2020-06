Στη δημοσιότητα δόθηκε για πρώτη φορά το βίντεο της καμπάνιας για την φετινή σεζόν, με την τουριστική περίοδο να έχει ουσιαστικά ξεκινήσει για τους Έλληνες, ενώ από τις 15 Ιουνίου ανοίγουν τα σύνορα για πολίτες από 29 χώρες του εξωτερικού, πριν επιτραπούν οι πτήσεις και για άλλες χώρες από την 1η Ιουλίου (εξαιρουμένων των χωρών με αρνητική επιδημιολογικά αποτελέσματα).

«Δεν είναι ούτε ο ήλιος, ούτε η θάλασσα. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι κάτι παραπάνω… Είναι state of mind. Να είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς, να επικοινωνείς με τη φύση, να αισθάνεσαι ελεύθερος». Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι και το σύνθημα του υπουργείου Τουρισμού. «Εύχομαι αυτό το σποτ να είναι καλοτάξιδο», σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε το βίντεο

Being with the people you love, connecting with nature, feeling free. That's Greek Summer. #VisitGreece pic.twitter.com/2dcSvUICWg

