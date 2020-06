Το σλόγκαν της «Marketing Greece», στο οποίο η Ελλάδα καλεί τους τουρίστες να την επισκεφθούν, και για το οποίο ανέλαβε η εταιρεία -με απευθείας ανάθεση- για το ποσό των 32 εκατομμυρίων ευρώ, φαίνεται πως τελικά δεν πρόκειται για τόσο πρωτότυπη ιδέα, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί παλαιότερα από ξένη εταιρεία καλλυντικών. Ειδικότερα, το σύνθημα «Greek summer is a state of mind» δεν είναι καθόλου καινούργιο καθώς το παρόμοιο «Summer is a state of mind» χρησιμοποιείται από τις αρχές Μαρτίου (6/3/2020) από την εταιρεία καλλυντικών Lancaster για να προωθήσει τα αντηλιακά της!

Στο πρώτο βίντεο μπορείτε να το ακούσετε και στην γαλλική εκδοχή του «L’été est un état d’esprit» που σηματοδοτεί τη διαφημιστική εκστρατεία της εταιρείας.

Και εδώ το ελληνικό διαφημιστικό σποτ.

«Δεν είναι ούτε ο ήλιος, ούτε η θάλασσα. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι κάτι παραπάνω… Είναι state of mind. Να είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς, να επικοινωνείς με τη φύση, να αισθάνεσαι ελεύθερος». Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι και το σύνθημα του υπουργείου Τουρισμού. «Εύχομαι αυτό το σποτ να είναι καλοτάξιδο», σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση του Χαρίτση

«Ο κ. Μητσοτάκης έκανε χθες φιέστα για να παρουσιάσει με τυμπανοκρουσίες το “μεγαλειώδες” project του για τον ελληνικό τουρισμό. Σήμερα αποκαλύπτεται ότι η κυβέρνηση της ΝΔ παρέκαμψε τον ΕΟΤ και έδωσε με απευθείας ανάθεση 32 εκατ. ευρώ σε ιδιωτική εταιρεία για να μας παρουσιάσει τελικά ως καμπάνια προώθησης του ελληνικού τουρισμού την διαφήμιση που χρησιμοποίησε πριν από δύο μόλις μήνες γνωστή εταιρεία καλλυντικών!

Ελπίζουμε να μην έχουν το θράσος να ρίξουν σήμερα το φταίξιμο για το πρωτοφανές φιάσκο στον κ. Θεοχάρη. Την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και το «επιτελικό κράτος» του που μας επιστρέφει στις χειρότερες μέρες της ρεμούλας, της τσαπατσουλιάς, της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος. Του διεθνούς διασυρμού τελικά της χώρας μας».

H ανάρτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Χάρη Μαμουλάκη

Μάρτιος ’20: εταιρεία καλλυντικών διαφημίζει τα προϊόντα της με το σλόγκαν «Summer is a state of mind».

Ιούνιος ’20: η Marketing Greece που με ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ανάθεση έλαβε 32 εκ. από την κυβέρνηση, παρουσίασε την καμπάνια με κεντρικό σλόγκαν το «Greek Summer is a state of mind».

Καταγγελίες του συλλόγου υπαλλήλων του ΕΟΤ

Σε καταγγελίες για την παρουσίαση της καμπάνιας για τον τουρισμό και την ανάθεση της στην εταιρεία Marketinh Greece, προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΟΤ. Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι η πολιτική ηγεσία με την επιλογή της υποκαθιστά το ρόλο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

«Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, κ. Βρανάκης και η ιδιωτική εταιρεία Marketing Greece, που εξασφάλισε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου την απευθείας ανάθεση έργων από τον ΕΟΤ, χωρίς όρους και περιορισμούς ποσών, που θέτει ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις και το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού, θα δώσουν στη δημοσιότητα και θα αναλύσουν τη νέα καμπάνια της Χώρα υποκαθιστώντας τον ρόλο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», επισημαίνουν.