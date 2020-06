Μαίνεται ο κυβερνοπόλεμος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία συνεχίζεται. Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Κυριακής όταν Τούρκοι χάκερ «έριξαν» την ιστοσελίδα του δήμου Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης και ανέβασαν ένα μήνυμα στα τουρκικά, στα αγγλικά, αλλά και στα ελληνικά. Η απάντηση ήρθε από τους Anonymous Greece «έριξαν» τη σελίδα του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τη σελίδα του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Σήμερα οι κυβερνοεπιθέσεις συνεχίστηκαν, με τους Anonymous Greece να αναρτούν στον λογαριασμό τους στο Twitter το εξής μήνυμα: «Τούρκοι θέλετε να μας πείτε ότι είστε χάκερ; Από πότε; χαχα. Το εθνικό σύστημα Τουρκίας cyber security off. Με τις υγείες σας. Μην τα βάζετε με την Ελλάδα, το καλό που σας θέλουμε. Θα σας κάνουμε τέτοιον πόλεμο που δεν μπορείτε ούτε να το φανταστείτε. We are anonymous, we are legion, we do not forgive, we donot forget.

Μιλώντας στο Open οι Αnonymous Greece εξήγησαν ότι: «Τα όρια μας δεν υπάρχουν. Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Υπερέχουμε με διαφορά έναντι των τουρκικών προκλήσεων και απεγνωσμένων προσπαθειών εντυπωσιασμού. Σήμερα όλα δείχνουν ότι οι τουρκικές επιθέσεις δεν είναι δυνατόν να πλήξουν σοβαρά τις ελληνικές κρατικές ιστοσελίδες. Η Ελλάδα για άλλη μια φορά παραδίδει μαθήματα στους Τούρκους αρχάριους χάκερ».

Oι Έλληνες χάκερ θεωρούν ότι μπορούν να προκαλέσουν χάος στις τουρκικές κρατικές υποδομές αν προκληθούν. «Οι απαντήσεις μας είναι αποτέλεσμα συνεχούς παρακολούθησης των εν δυνάμει απειλών και συνεργασίας με άλλες ομάδες Anonymous ανά τον κόσμο. Διαθέτουμε την ικανότητα να ανιχνεύουμε με ταχύτητα τον τρόπο που θα διεισδύσουμε εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν», αναφέρουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε εγρήγορση και προετοιμάζονται για τα όσα έρχονται. Σύμφωνα με τους Αnonymous Greece οι κυβερνοπόλεμοι δεν είναι κάτι καινούριο αλλά σύντομα θα είναι όλο και πιο έντονοι.«Οι ενέργειές μας γίνονται με γνώμονα το δίκιο και δεν εμπεριέχουν κακόβουλες πράξεις, για αυτό και έχουμε την αποδοχή και την υποστήριξη του κόσμου», λένε.