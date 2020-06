Καταγγέλλουν πως οι ελληνικές αρχές αγνόησαν επί 18 ώρες τις εκκλήσεις τουλάχιστον 32 προσφύγων που κινδύνευαν να πνιγούν και ότι μεταξύ τους βρίσκονταν και έγκυες γυναίκες. Μία έγκυος είχε μάλιστα αιμορραγία και της αρνήθηκαν έτσι και την ιατρική βοήθεια, θέτοντας σε κίνδυνο και την ίδια και το μωρό της. “Πεθαίνει, η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη, έχει αιμορραγία, παρακαλούμε για έναν γιατρό. Χρειαζόμαστε έναν γιατρό το παιδί θα πεθάνει”, είπε άτομο από τη βάρκα που μίλησε με την Alarm Phone, σύμφωνα με ενημέρωση από την οργάνωση.

The person said: “She is dying, the situation is very dangerous. She is bleeding, I can’t do anything, please a doctor, a doctor. We just need a doctor, a baby die, come on, a baby die, we need doctor.”

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 13, 2020