H Χώρα μας είναι μια από τις πιο όμορφες του κόσμου, ο πιο ελκυστικός προορισμός και το φετινό καλοκαίρι είναι ιδανικό για να την ανακαλύψουμε από άκρη σε άκρη! Covid Free καταλύματα σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές, και πάνω από 40 ελληνικοί προορισμοί σας περιμένουν στο ανανεωμένο website μας Signature.gr .

Οι υπέροχες παραλίες, τα γραφικά χωριά , τα τοπικά πιάτα, τραβάνε την προσοχή του ταξιδιώτη σε ένα ταξίδι στις Κυκλάδες. Ζήστε μοναδικές στιγμές στα Κυκλαδονήσια μας, με τα κρυστάλλινα νερά, τις χρυσαφένιες αμμουδιές και τις γραφικές γωνιές με υπέροχη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Απολαύστε μια μαγευτική εξόρμηση στη Πελοπόννησο. Οι εκπληκτικές παραλίες, τα δάση, τα επιβλητικά βουνά, προσφέρουν στους ταξιδιώτες μοναδικές περιηγήσεις και αξέχαστες διακοπές. Χαρείτε τον ήλιο και τις παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά στην Κρήτη, ανακαλύψτε την μοναδική γαστρονομία στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου!

Γνωρίστε από την αρχή τα νησιά του Ιονίου και τις βραβευμένες παραλίες της Χαλκιδικής, και αν θέλετε βουνό και όχι θάλασσα εξερευνήστε την ηπειρωτική Ελλάδα και όχι μόνο! H Signature travel για αυτό το καλοκαίρι παρέχει έκπτωση στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό έως 20% σε όλα τα πακέτα, για να τιμήσει τους ανθρώπους βρίσκονταν στην “πρώτη γραμμή” αντιμετώπισης του κορονοϊού. Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με…Υπογραφή! Η Signature Travel σας ταξιδεύει στη πιο όμορφη χώρα του κόσμου …την Ελλάδα και σας Υπογράφει αξέχαστες στιγμές !

Καλοκαίρι στο Exotica Hotel & Spa by Zante Plaza 4* της Ζακύνθου

από 58,50€ ανα διανυκτέρευση με all inclusive

Το Exotica Hotel & Spa by Zante Plaza βρίσκεται στο Καλαμάκι, σε απόσταση 600μ. από την παραλία του χωριού. Προσφέρει εστιατόριο, δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, εποχική εξωτερική πισίνα και μπαρ. Αυτό το ξενοδοχείο 4 αστέρων διαθέτει κήπο, βεράντα και μονάδες με θέα στον κήπο. Θα βρείτε ακόμη 24ωρη ρεσεψιόν, κοινόχρηστο lounge και υπηρεσία συναλλάγματος.

Τα κλιματιζόμενα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ψυγείο, βραστήρα, ντους, στεγνωτήρα μαλλιών και επιφάνεια εργασίας. Στο ιδιωτικό μπάνιο υπάρχουν δωρεάν προϊόντα περιποίησης.

Το Exotica Hotel & Spa by Zante Plaza σερβίρει ευρωπαϊκό πρωινό ή μπουφέ πρωινού. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τραπέζια μπιλιάρδου και πινγκ πονγκ, καραόκε και επιχειρηματικό κέντρο.

Μερικά από τα δημοφιλή σημεία ενδιαφέροντος κοντά στο Exotica Hotel & Spa by Zante Plaza είναι η Παραλία Crystal, η Παραλία Βροντόνερο και το ψυχαγωγικό πάρκο Caretta’s Fun Park Centre. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο «Διονύσιος Σολωμός» της Ζακύνθου, στα 3,5χλμ. από το ξενοδοχείο. Προσφέρεται υπηρεσία μεταφοράς από/προς το αεροδρόμιο με επιπλέον χρέωση.

Μοναδικές προσφορές στο Las Hotel & Spa στο Γύθειο

5 Νύχτες / 6 ημέρες σε δίκλινο δωμάτιο με 356€ / για 2 άτομα

Το τεσσάρων 4* αστέρων ξενοδοχείο LAS HOTEL βρίσκεται στο παραθαλάσσιο χωριό Γύθειο, στην Λακωνική Μάνη. Στο πιο κεντρικό σημείο της περιοχής μία καινούρια ξενοδοχειακή μονάδα που έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει την μέγιστη άνεση.

Η μοντέρνα επίπλωση και διακόσμηση συνδυάζεται με την πολυτέλεια σε όλα δωμάτια και τους χώρους χαλάρωσης και αναψυχής για να εξασφαλιστεί η ευχάριστη διαμονή σας. Σας εξασφαλίζουμε μια ποικιλία παροχών σε ειδικά επιμελημένους χώρους που εγγυώνται μοναδικές στιγμές για εσάς και τους καλεσμένους σας.

Καλοκαίρι στο Galini Hotel And Spa 5*, στα Καμμένα Βούρλα

4 ήμερο από 150€ με ημιδιατροφή!

Αυτό το πολυτελές θέρετρο ευεξίας βρίσκεται σε μια προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία στα Καμένα Βούρλα και προσφέρει εγκαταστάσεις σπα σε ένα όμορφο περιβάλλον. Επίσης παρέχει Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους. Το Mitsis Galini Wellness Spa & Resort είναι χτισμένο σε νεοκλασικό στιλ και διαθέτει λιτούς και κομψούς χώρους για στιγμές χαλάρωσης. Επίσης περιλαμβάνει εξωτερική πισίνα γλυκού νερού με υδρομασάζ και ξεχωριστή πισίνα γλυκού νερού για παιδιά.

Τα δωμάτια στο Mitsis Galini Wellness Spa & Resort παρέχουν σύγχρονες ανέσεις, όπως δορυφορική τηλεόραση και μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα, στην πισίνα ή στην αυλή.

Αξέχαστο καλοκαίρι στο Banana Moon, στο Ρέθυμνο

από 129€ τα 3 βράδια και με Ιδιωτική θέση στην παραλία με ξαπλώστρα και ομπρέλα

Στη χρυσή παραλία του Πηγιανού κάμπου μόλις 10 λεπτά απο το κέντρο του Ρεθύμνου προτείνουμε το ξενοδοχειακό συγκρότημα BANANA MOON όπου, όπως δηλώνει και το όνομα του, υπόσχεται μοναδικές φεγγαράδες με φόντο τις μπανανιές της περιοχής. Η διαμονή που εξασφάλισε η Signature travel είναι άκρως covid free ενώ παράλληλα το γραφικό Ρέθυμνο, με το κάστρο του και την μοναδική πόλη του , βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής. Υπογράφουμε λοιπόν άνετη διαμονή σε όμορφες μεζονέτες χωρητικότητας 3-4 ατόμων, ιδιωτική παραλία, εξασφαλίζοντας τις δικές σας ξαπλώστρες και ομπρέλες καθόλη τη διάρκεια της διαμονής ενώ το ίδιο θα ισχύσει για τις ξαπλώστρες δίπλα στη πισίνα.

Καλοκαίρι στο Mediterranean Village 5*, στην Παραλία Κατερίνης

6ήμερο απο 497€ με ημιδιατροφή!

Σε διαχρονική αρχιτεκτονική με εντυπωσιακά σχεδιαστικά στοιχεία και έξυπνες λεπτομέρειες, το Mediterranean Village δημιουργήθηκε για να προσφέρει ιδιαίτερες στιγμές απόλυτης ξεκούρασης στον επισκέπτη και φιλοξενούμενο του. Κομψά δωμάτια με λιτή πολυτέλεια υλικών και κατασκευής, υπέροχη θέα στο γαλάζιο του Θερμαϊκού, απέραντη παραλία υπέροχης άμμου, ιδιαίτερους χώρους/ νησιά πάνω στα νερά της λίμνης / πισίνας το ξενοδοχείο αυτό είναι ένα από τα καλύτερα που θα μπορούσες να περάσεις τις διακοπές σου! Υπέροχοι χώροι μέσα σε καταπράσινους κήπους ή δροσερές πισίνες, σε συνδυασμό με τα ευφάνταστα γαστρονομικά ταξίδια των chef που προκαλούν την γευστική δοκιμή είτε στα πλούσια μπουφέ του κεντρικού εστιατορίου, είτε σε όλα τα a la carte εστιατόρια. Yπέροχα snacks στα Lounge & bars, παγωμένα cocktails ακόμη και πάνω στην άμμο, πρόθυμο , γελαστό προσωπικό στην υπηρεσία σας! Bραδιές ζωντανής μουσικής κάτω από τα αστέρια… υπόσχονται να δημιουργήσουν ένα σύνολο εντυπώσεων που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Στιγμές ονειρικές με αρώματα και χρώματα για αυτούς που θα επιλέξουν να επισκεφθούν τους χώρους του VENUS SPA για το massage της επιλογής τους, την χαλάρωση στην θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα με το υδρομασσάζ , την Σάουνα και το Χαμάμ.