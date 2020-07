Σε όσους τελικά την επισκέπτονται τους συνιστά «να τηρούν επακριβώς όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ανακοινώσει ο ελληνικές αρχές, δηλαδή απόσταση ασφαλείας, μάσκα, γάντια και καλό πλύσιμο χεριών ώστε να ελαττωθούν οι πιθανότητες εισαγωγής του κορωνοϊού». Η Ελλάδα δεν επιτρέπει την είσοδο στην χώρα πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας εξαιτίας της υψηλής διασποράς του ιού, εντούτοις κάτοικοι όχι μόνο της Φλώρινας αλλά και γειτονικών περιοχών, πραγματοποιούν μονοήμερες επισκέψεις στα Μπίτολα και άλλες κοντινές πόλεις στην γραμμή των συνόρων, κάτι που έχει θορυβήσει τις τοπικές αρχές.

Σερβία: Σφοδρές αντιδράσεις για τη νέα καραντίνα

Έντονη είναι η αντίδραση των Σέρβων για τα νέα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, μπροστά από το κτήριο της βουλής σε ένδειξη διαμαρτυρίας στην ανακοίνωση Βούτσιτς. Οι διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται αμέσως μετά την ανακοίνωση για την επιβολή γενικής καραντίνας το σαββατοκύριακο και την απαγόρευση των συναθροίσεων πέραν τον 5 ατόμων.

Ο Βούτσιτς επεσήμανε στη συνέντευξη τύπου: «Η κατάσταση στο Βελιγράδι είναι άκρως ανησυχητική και απαιτείται να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του ιού» και έσπευσε να σημειώσει πως τα νοσοκομεία ασφυκτιούν και το σύστημα υγείας δέχεται μεγάλη πίεση.

Λίγο αργότερα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από τη Βουλή. Οι διαδηλωτές κρατούσαν σερβικές σημαίες και φώναζαν συνθήματα κατά του προέδρου. Μάλιστα, ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να παραβιάσει την κεντρική είσοδο της βουλής και να εισβάλει εντός του κτηρίου. Στο κτήριο βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που κατάφεραν να τους εμποδίσουν και τους απώθησαν σπρώχνοντας τους προς την έξοδο.

Παράλληλα, αμέσως μετά την ανακοίνωση Βούτσιτς εκατοντάδες φοιτητές ξεκίνησαν από τις εστίες στο Βελιγράδι και κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της πόλης, για να συμμετάσχουν στην διαδήλωση. Την Τρίτη στην Σερβία καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων από την εκδήλωση της πανδημίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το τελευταίο 24ωρο κατέληξαν 13 ασθενείς από τον κορονοϊό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 330. Την Τρίτη επιβεβαιώθηκαν 299 νέα κρούσματα ενώ μέχρι σήμερα έχουν νοσήσει, συνολικά, 16.719 άτομα. Ο Σέρβος πρόεδρος έσπευσε να ανακοινώσει ότι θα κατασκευαστούν δύο νοσοκομεία μέχρι το φθινόπωρο, για να αντιμετωπιστεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας στη χώρα.

