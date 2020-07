Μόλις πριν δύο μέρες σε συνέντευξή του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, ο Ιμπραχίμ Καλίν υποστήριξε ότι στην τριμερή που έγινε στο Βερολίνο την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Ελλάδας-Γερμανίας-Τουρκίας «λήφθηκαν κάποιες αποφάσεις» και προανήγγειλε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε επίπεδο «παράλληλων συναντήσεων», χαρακτηρίζοντάς το «σημαντικό βήμα». «Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά πότε πότε η κοινή γνώμη τα επικρίνει αλλά στην περίπτωση που κινηθούμε σε ένα πλαίσιο στη βάση του αμοιβαίου συμφέροντος και σεβασμού αυτά τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν», είπε ο κ. Καλίν. Ο Καλίν φυσικά μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει, αλλά είναι φανερό ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε από τον Γερμανικό παράγοντα να συρθεί σε διάλογο με την Τουρκία με άγνωστη μέχρι στιγμής ατζέντα (η μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα είναι το θέμα της υφαλοκρηπίδα) και στα πλαίσια της μείωσης της έντασης, που είναι και η ανακοινωμένη πρόθεση της νέας Ελληνικής κυβέρνησης από πέρυσι που ανέλαβε την εξουσία, κάτι όπως φαίνεται το τελευταίο 24ωρο η γείτονα το εκλαμβάνει ως αδυναμία.

Η NAVTEX

Την ώρα που η Ελλάδα απ΄ ό,τι φαίνεται έχει συρθεί σ΄ ένα διάλογο με την Τουρκία από θέση αδυναμίας με την κυβέρνηση να σπάει τη συμμαχία με την Γαλλία, αφήνοντας την εξωτερική πολιτική στη Γερμανία, που ως γνωστόν έχει πελάτη τον Ερντογάν, η Άγκυρα προχωρά ακάθεκτη στην υλοποίηση των σχεδιασμών της. Με NAVTEX, ανακοίνωσε σεισμικές έρευνες στον θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου στην ανατολική Μεσόγειο από σήμερα μέχρι τις 2 Αυγούστου. Μάλιστα στην περιοχή πλέει ήδη το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis.

Λίγο αργότερα, η Τουρκία προχώρησε σε υπερπτήσεις στο σύμπλεγμα της Μεγίστης. Λίγο πριν τις 14:30 ζεύγος τουρκικών F-16 πέταξε δύο φορές πάνω από το ελληνικό σύμπλεγμα ,σε ύψος 12.500 και 29.000 ποδών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και παρακολουθούν τις τουρκικές κινήσεις.

Δείτε τη NAVTEX και τον χάρτη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

Οι προαναγγελθείσες «σεισμικές έρευνες» είναι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η παραπάνω ενέργεια της Άγκυρας έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προκλητικών κινήσεων εκ μέρους της Τουρκίας, τόσο σε επίπεδο ρητορικής όσο και σε επίπεδο αποφάσεων. Πριν από λίγες μέρες, μάλιστα, είχε ανακοινωθεί Navtex για γεωτρήσεις στο θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Κύπρου. Συγκεκριμένα, από τις 18 Ιουλίου μέχρι τις 18 Αυγούστου, νοτιοδυτικά της Κύπρου, στα οικόπεδα 6 και 7 της κυπριακής ΑΟΖ.

Τέσσερα τουρκικά πλοία θα κάνουν τη νέα γεώτρηση, το Γιαβούζ και τα σκάφη «Ερτουγρούλ μπέη», «Οσμάν μπέη» και «Ορχάν μπέη». Παράλληλα, η Τουρκία προειδοποίησε αυστηρά πως «συστήνεται να μην παρενοχληθεί το πεδίο εργασίας».

«Εμείς και για τα σεισμογραφικά μας σκάφη και τα γεωτρύπανα μας δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός. Οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας και οποιαδήποτε είναι τα δικαιώματα μας στην ανατολική Μεσόγειο, στα πλαίσια αυτά κάναμε τα βήματά και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Τουρκία επαναλαμβάνει το περσινό σενάριο παρά τις Ευρωπαϊκές κυρώσεις

Η Navtex είναι μια επανάληψη των τουρκικών προκλήσεων που είχε προβεί περίπου την ίδια περίοδο, τον Ιούλιο του 2019. Θυμίζουμε ότι τότε υπήρξαν άμεσα μέτρα κατά της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή ένωση, με πρωτοβουλία της Κύπρου κάτι που φαίνεται ότι δεν πτοεί τον Ταγίπ Ερντογάν στο να επαναλάβει και φέτος τις Γεωτρήσεις. Αυτή την στιγμή με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Νοέμβριο του 2019 υπάρχει η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων κατά προσώπων ή οντοτήτων που ευθύνονται για τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο ή εμπλέκονται σε αυτές περιλαμβάνει το πλαίσιο περιοριστικών μέτρων κατά της Τουρκίας, που υιοθέτησε το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, σε συνέχεια της απόφασης που ελήφθη κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου.

Οι κυρώσεις θα συνίστανται στην «απαγόρευση της μετάβασης των προσώπων στην ΕΕ και στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων και των οντοτήτων. Επιπλέον, θα απαγορεύεται σε πρόσωπα και οντότητες της ΕΕ να θέτουν κεφάλαια στη διάθεση όσων περιλαμβάνονται στους καταλόγους των κυρώσεων». Όπως αναφέρει το Συμβούλιο στην ανακοίνωσή του, του Νοεμβρίου του 2019, το πλαίσιο για περιοριστικά μέτρα καθιστά δυνατόν να τεθούν υπό καθεστώς κυρώσεων:

πρόσωπα ή οντότητες που ευθύνονται για δραστηριότητες γεώτρησης σχετιζόμενες με δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων για τις οποίες δεν έχει δοθεί άδεια από την Κύπρο εντός των χωρικών της υδάτων, της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης (ΑΟΖ) ή της υφαλοκρηπίδας της. Στις εν λόγω δραστηριότητες γεώτρησης περιλαμβάνονται, όπου η ΑΟΖ ή η υφαλοκρηπίδα δεν έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ή να εμποδίσουν την επίτευξη σχετικής συμφωνίας οριοθέτησης· πρόσωπα ή οντότητες που παρέχουν οικονομική, τεχνική ή υλική στήριξη στις προαναφερόμενες δραστηριότητες γεώτρησης· συνδεόμενα με τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες.

«Η σημερινή απόφαση είναι άμεσο επακόλουθο των συμπερασμάτων που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 14 Οκτωβρίου 2019 και τα οποία επικυρώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2019, όταν η ΕΕ επιβεβαίωσε την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Κύπρο όσον αφορά τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και κάλεσε την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με πλαίσιο για περιοριστικά μέτρα», καταλήγει η ανακοίνωση του Συμβουλίου.