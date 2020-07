Ιδιώνυμο: Το ακραίο Κέντρο before it was cool. Σαν σήμερα Στις 25 Ιουλίου του 1929, ο πρωθυπουργός της χώρας, Ελευθέριος Βενιζέλος, καθιερώνει το «Ιδιώνυμο». Επειδή προσφάτως η λέξη εμφανίστηκε στον πολιτικό διάλογο, ας θυμηθούμε τι αφορούσε και τι προκάλεσε.