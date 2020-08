Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, από νωρίς το πρωί αύριο, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στα νησιά του Ιονίου και βαθμιαία στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Μακεδονία και από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στην κεντρική Μακεδονία και στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν. Την Πέμπτη 6 Αυγούστου τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές κυρίως ώρες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Στερεά. Όπως αναφέρεται στο έκτακτο δελτίο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής (09-08-2020) κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και τις Σποράδες.

Πιο δυνατά και πιο συχνά τα μελτέμια του Αιγαίου

Ισχυρό και επίμονο ήταν το μελτέμι, στο Αιγαίο τον φετινό Ιούλιο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Ο μετεωρολογικός σταθμός στο Δημαρχείο της Τήνου κατέγραψε 26 ημέρες με δυνατό μελτέμι, με ριπές που ξεπερνούσαν τα 50 χλμ/ώρα, όπως ανέφερε σε συνέντευξη του στην «Καθημερινή» ο διευθυντής Ερευνών του ΕΑΑ Δρ. Κώστας Λαγουβάρδος. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό ημερών με ενισχυμένο μελτέμι από το 2009, οπότε λειτουργεί ο μετεωρολογικός σταθμός. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος ημερών με μελτέμι για τον Ιούλιο είναι περίπου 16.

Ο μήνας με τα ισχυρότερα και πιο επίμονα μελτέμια είναι ο Αύγουστος. Καθόσον όμως η μέση θερμοκρασία στην Ανατολική Μεσόγειο παρουσιάζει αυξητική τάση λόγω της κλιματικής αλλαγής, εκτιμάται ότι θα αυξηθούν και οι ημέρες με μελτέμι και μάλιστα θα επεκταθούν χρονικά και στο Σεπτέμβριο.

Πηγή: Καθημερινή με στοιχεία από το www.meteo.gr

Τα μελτέμια δημιουργούνται από συνδυασμό αντικυκλωνικών συνθηκών στην Βαλκανική με χαμηλές πιέσεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το αποτέλεσμα είναι η ροή του αέρα από Βορρά προς Νότο στο Αιγαίο. Η κίνηση αυτή διατηρεί σχετικά χαμηλά τις τιμές θερμοκρασίας στις περιοχές που επηρεάζονται από το μελτέμι. Ο φετινός Ιούλιος ήταν σχετικά δροσερός, λόγω και της επικράτησης των μελτεμιών. Παρά τα δύο θερμά επεισόδια στις αρχές και στο τέλος του, στο διάστημα από 5-25 Ιουλίου οι τιμές της θερμοκρασίας ήταν ελαφρά χαμηλότερες από τους μέσους όρους της τελευταίας δεκαετίας.

Παρά την ευεργετική του δράση στις περιοχές που επηρεάζονται από το μελτέμι, η θερμοκρασία στην υπόλοιπη χώρα δεν παρουσιάζει καμία ουσιαστική εξάρτηση από αυτό. Αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας ακόμη και σε κοντινά σημεία. Για παράδειγμα την Πέμπτη 30/07, ενώ ο Διόνυσος και η Πεντέλη στα βόρεια του νομού Αττικής είχαν 31° C και 32° C αντίστοιχα ενώ στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά η θερμοκρασία έφτασε τους 38° C.