Έκρηξη στη Βηρυτό: Το πλοίο του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού απέπλευσε με εντολή του στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη. Μεταφέρει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακευτικό υλικό, καθώς και υλικά που έχει συγκεντρώσει το υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Κατόπιν αιτήματος των κυπριακών αρχών, θα φορτώσει υλικά από το λιμάνι της Λεμεσού με τα οποία συνδράμει η Κυπριακή Δημοκρατία την κυβέρνηση του Λιβάνου.

Την Βηρυτό είχε επισκεφθεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης, με την ελληνική αποστολή της ΕΜΑΚ. “Είναι μια βιβλική καταστροφή. Πήγα στο λιμάνι και είδα μια εικόνα που όμοιά της δεν είχα ξαναδεί. Μου θύμισε μια μικρή Χιροσίμα” δήλωσε στον ΣΚΑΪ. Τόνισε πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για δομικά υλικά και ιατρική βοήθεια καθώς τα νοσοκομεία είναι κατεστραμμένα. “Γύρω από το λιμάνι αυτό που βλέπει κανείς είναι άμορφη μάζα από υλικά. Υπάρχουν σκελετοί από κτήρια, λες και είναι βομβαρδισμένη η πόλη” είχε δηλώσει στον ΣΚΑΪ.

Deputy Minister of Foreign Affairs Fragogiannis in Lebanon with 🇬🇷 search and rescue team pic.twitter.com/pHY8T46kmN

— Greece in Lebanon (@GreeceinLebanon) August 5, 2020