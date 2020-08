Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis εισήλθε το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2020 στο ανατολικότερο σημείο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, με τα βοηθητικά σκάφη και μονάδες του τουρκικού Ναυτικού, αναφέρουν υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές. Σύμφωνα με άλλες πηγές, το τουρκικό σκάφος έχει διεισδύσει σε βάθος 20 μιλίων, συνοδευόμενο από αρμάδα τουρκικών πολεμικών πλοίων!

Δίπλα του δύο ελληνικές φρεγάτες προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Μέχρι στιγμής οι εντολές που έχουν οι οι κυβερνήτες είναι ανά 15λεπτο να το καλούν να αποχωρήσει. Δείτε λεπτό προς λεπτό την πορεία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis, μέσω του VesselFinder.com. Κάντε κλικ στο σύμβολο «+» στο γράφημα που ακολουθεί.

Με δυο αναρτήσεις στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του Oruc Reis μαζί με πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν, σε μια άκρως προπαγανδιστική κίνηση, με φόντο την επικίνδυνη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις φωτογραφίες, για τις οποίες δεν διευκρινίζεται πότε και πού έχουν ληφθεί, απεικονίζεται το Oruc Reis να συνοδεύεται από τουρκικά πολεμικά πλοία. Το Oruc Reis συνοδεύεται από επτά τουρκικές φρεγάτες οι οποίες έχουν απλωθεί σε κοντινή απόσταση γύρω του, δημιουργώντας έναν προστατευτικό κλοιό.

Εντυπωσιακό είναι όμως και το γεγονός ότι σε αυτήν τη δύναμη η Τούρκοι έχουν ενσωματώσει μερικές από τις πιο ισχυρές μονάδες τους, όπως πχ φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να στείλει ένα επιπλέον μήνυμα και σε επιχειρησιακό επίπεδο, προς την ελληνική πλευρά. Στην πρώτη ανάρτηση: «Το θαλάσσιο ερευνητικό σκάφος Oruc Reis συνοδεύεται από το τουρκικό ναυτικό για τις σεισμικές ερευνητικές δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο παρέχοντάς του προστασία».

1. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. pic.twitter.com/y58Fcv1d4i — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020



Στη δεύτερη ανάρτηση το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως «οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο της αποφασιστικότητάς τους να προστατεύσουν τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τα συμφέροντά μας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας».

2. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır. pic.twitter.com/scJZkFuuqW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020

Τι λέει η Αθήνα

Υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα τονίζουν ότι το σκάφος «δεν έχει προβεί σε έρευνες, αν και έχει απλώσει καλώδια», καθότι η παρουσία τόσων πολεμικών πλοίων και συνοδευτικών στην περιοχή καθιστά αδύνατη τη διενέργεια ερευνών λόγω του θορύβου που προκαλείται. Γύρω στις 19.10′ το ερευνητικό σκάφος άνοιξε τον ασύρματό του, επισημαίνουν. Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι στην περιοχή βρίσκονται μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίες ανά 15 λεπτά εκπέμπουν μήνυμα ότι τα τουρκικά σκάφη βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο της διαδικασίας «hailing». Καλούν δηλαδή τον Τούρκο πλοίαρχο του «Oruc Reis» να μαζέψει τα ερευνητικά καλώδια και να αποχωρήσει από το σημείο. Νωρίτερα η Άγκυρα με νεότερη NAVTEX που εξέδωσε μετά την ελληνική αντί-NAVTEX, ισχυρίστηκε ότι οι έρευνες που κάνει είναι «εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας». Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία πολεμικά πλοία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται κοντά στο τουρκικό ερευνητικό πλοίο και τη συνοδεία του, ενώ πολλά άλλα βρίσκονται πίσω από αυτά.

Διαβάστε: Τουρκική Navtex: Νέα πρόκληση – Αθήνα: «Δεν δεχόμαστε εκβιασμούς»

ΗΠΑ: Σταματήστε τις έρευνες

Να σταματήσει άμεσα τις ερευνητικές δραστηριότητες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, καλεί την Άγκυρα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, και εκφράζει για μια ακόμα φορά την ανησυχία της Ουάσιγκτον για τις ενέργειες της Τουρκίας. Απαντώντας σε ερώτηση, o εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες δράσεις ως προκλητικές και είπε ότι αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει ειδοποίηση σε άλλα πλοία για ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Προτρέπουμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τέτοια σχέδια για επιχειρήσεις και να αποφύγουν μέτρα που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν βαθιά για τα δηλωμένα σχέδια της Τουρκίας για έρευνες φυσικών πόρων σε περιοχές στις οποίες η Ελλάδα και η Κύπρος διεκδικούν δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέτοιες δράσεις είναι προκλητικές και αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Η ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προάγει τη συνεργασία και να παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή».

Η αντίδραση της ΕΕ

Στενά παρακολουθεί η ΕΕ την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως τονίζει πηγή της ΕΕ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ «είναι σε επικοινωνία για την κατάσταση με διάφορους ηγέτες».

Επιπροσθέτως, η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι «η επόμενη Σύνοδος Κορυφής είναι προγραμματισμένη για το Σεπτέμβριο». Ανάμεσα στα ζητήματα που θα συζητηθούν είναι αυτό της Τουρκίας, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν «όσο πλησιάζει η συνάντηση», επισημαίνει η ευρωπαϊκή πηγή.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, είχε το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2020, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο αυτής, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Στόλτενμπεργκ για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και για τη συμπεριφορά της Τουρκίας που υποσκάπτει τη σταθερότητα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η πολιτική των ίσων αποστάσεων είναι αντιπαραγωγική και μη αποδεκτή.

Είχε προηγηθεί το πρωί της Δευτέρας τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, προς ενημέρωσή του επίσης για τη συμφωνία Ελλάδας- Αιγύπτου αναφορικά με την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης καθώς και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυστηρό διάβημα στην Άγκυρα

Άμεση υπήρξε η κινητοποίηση της ελληνικής διπλωματίας ευθύς μόλις δημοσιεύθηκε η παράνομη τουρκική NAVTEX, για σεισμικές έρευνες σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας, τονίζουν διπλωματικές πηγές. Ειδικότερα, επισημαίνουν ότι το υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα με έκδοση αυστηρής ανακοίνωσης, διά της οποίας αναδείχθηκε, μεταξύ άλλων, ο προσχηματικός χαρακτήρας της φερόμενης τουρκικής ετοιμότητας για διάλογο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ τονίστηκε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό, θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τέλος, η Τουρκία καλείται να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Επιπλέον, σημειώνουν πως ο Νίκος Δένδιας είχε ήδη δώσει από το πρωί οδηγίες στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα να διενεργήσει αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Ακολούθησαν τηλεφωνικές συνομιλίες με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της Κύπρου και του Μπαχρέιν, κατά τις οποίες, όπως γνωστοποιούν, ο υπουργός Εξωτερικών ανέπτυξε το περιεχόμενο της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου που συνήφθη επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και των κανόνων καλής γειτονίας και αναφέρθηκε στις προκλητικές κινήσεις της Αγκυρας στην περιοχή, ως αντίδραση στην καθόλα νόμιμη αυτή συμφωνία. Γνωστοποιούν επίσης πως οι επαφές του υπουργού Εξωτερικών θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες και ημέρες. Υπενθυμίζουν δε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε το πρωί της Δευτέρα; με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τον οποίο ενημέρωσε για τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, αναφορικά με την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, καθώς «και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας συνομίλησε και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Οι τουρκικές προκλήσεις

Ανεβαίνει και πάλι το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς η Τουρκία κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εκδίδοντας νέα Navtex, ως απάντηση στην ελληνική αντί-Navtex, βγάζοντας τα ερευνητικά πλοία Oruc Reis, Ataman στην περιοχή για έρευνες. Μάλιστα αναφέρουν ότι πραγματοποιούν σεισμικές έρευνες «στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και συμφώνως με το Διεθνές Δίκαιο».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το Oruc Reis, πλέον βρίσκεται στην Κυπριακή ΑΟΖ και σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει ποντίσει ακόμη καλώδια. Η νέα Navtex των Τούρκων:

TURNHOS N/W : 1026/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVER IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA28-455/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA26-1024/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Υπενθυμίζεται ότι υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεδρίασε την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) ενώ παρόντες ήταν οι υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας, Ναυτιλίας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος ο οποίος μετά τη σύσκεψη διεμήνυσε ότι «όλα θα πάνε καλά».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, που εκδόθηκε μετά το τέλος της σύσκεψης, «έγινε επισκόπηση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και εξετάστηκαν οι τρόποι αντίδρασης στην τουρκική προκλητικότητα». Νωρίτερα, συνεδρίασε και το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση.

Μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η Αθήνα βρίσκεται σε πλήρη πολιτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο υπουργός Επικρατείας, επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι σε πλήρη πολιτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη να προχωρήσει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, είπε και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα υποχωρεί προσχηματικά, καθώς βλέπει ότι δεν μπορεί να πετύχει τους σκοπούς της.

YΠΕΞ: Δεν δεχόμαστε εκβιασμούς

Μήνυμα πως η Ελλάδα δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό στέλνει το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη «νέα παράνομη τουρκική Navtex για παράνομες έρευνες νοτίως της νήσου Μεγίστης στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη ευρεία κινητικότητα μονάδων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού»

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ η ενέργεια αυτή «αποτελεί νέα σοβαρή κλιμάκωση και εκθέτει με τον πλέον προφανή τρόπο τον αποσταθεροποιητικό και απειλητικό για την ειρήνη ρόλο της Τουρκίας και έρχεται σε μία περίοδο που η Ελλάδα έχει έμπρακτα αποδείξει την προσήλωσή της στη διεθνή νομιμότητα».

«Βασιζόμενη αποκλειστικά στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στους κανόνες καλής γειτονίας, έχει έλθει σε συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις με γείτονες χώρες, για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της. Έχει δηλώσει δε την ετοιμότητά της για διάλογο, ώστε να προχωρήσει σε αντίστοιχες οριοθετήσεις με τους υπόλοιπους γείτονές της με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», επισημαίνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αντίθετα, -όπως συνεχίζει- «η Τουρκία αποδεικνύει στην πράξη ότι δηλώσεις περί ετοιμότητας για διάλογο είναι προσχηματικές. Επικαλούμενη την υπογραφή μιας καθόλα νόμιμης Συμφωνίας ΑΟΖ Ελλάδας- Αιγύπτου, εγκαταλείπει τον διάλογο πριν καν ξεκινήσει και καταφεύγει σε πρακτικές παρελθόντων αιώνων ακολουθώντας την αδιέξοδη τακτική απόπειρας δημιουργίας τετελεσμένων».

«Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό. Θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Καλούμε την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή», καταλήγει το ΥΠΕΞ.

Αντι-Navtex εξέδωσε η Αθήνα

Με αντι-Navtex, την οποία εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού απαντάει η Αθήνα, στην προκλητική αναγγελία της Άγκυρας περί σεισμογραφικής έρευνας νότια του Καστελόριζου και στον απόπλου του Oruc Reis. Διαβάστε αναλυτικά



Ο σταθμός Ηρακλείου ανακοινώνει ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και κατά δεύτερον επισημαίνει ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Mάλιστα, οι ναυτιλόμενοι καλούνται να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H Navtex στην αγγλική γλώσσα:

ZCZC HA28

100640 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN

Διπλωματικές επαφές Μητσοτάκη

Με φόντο το εκρηκτικό σκηνικό που έχει στήσει η Τουρκία στην περιοχή, σήμερα το πρωί ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Μισέλ για τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, αναφορικά με την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, καθώς και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη συνέχεια, και ειδικότερα, στις 17.00 έχει προγραμματιστεί επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ.

Προκλητικές δηλώσεις Τσαβούσογλου

Ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από τον Λίβανο το Σαββατοκύριακο, υποστήριξε πως με εντολή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα τουρκικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή.

«Πρέπει πρώτα να δούμε τον χάρτη αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Ελλάδα να μην ξεκινάει την υφαλοκρηπίδα της από την Κρήτη και τα άλλα νησιά στη Μεσόγειο. Φαίνεται ότι έκαναν παραχωρήσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα της υφαλοκρηπίδας των νησιών».

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως «η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ιταλία, όπως κι αυτή (με την Αίγυπτο) ενισχύουν τις θέσεις μας πως τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα. Στο Ιόνιο δεν ξεκίνησαν την υφαλοκρηπίδα από τα νησιά». Διαβάστε αναλυτικά